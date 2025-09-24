ΗΠΑ: Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ μετά τη στροφή Τραμπ στον πόλεμο της Ουκρανίας
Λαβρόφ και Ρούμπιο πραγματοποίησαν μια διμερή συνάντηση διάρκειας σχεδόν μιας ώρας
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Η συνάντηση ξεκίνησε χωρίς εναρκτήριες δηλώσεις προς τον Τύπο και συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών.
Οι κατ' ιδίαν συνομιλίες έρχονται μετά τη χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στη στάση του σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι πλέον πιστεύει ότι το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει πλήρως τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία.
Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ Λαβρόφ και Ρούμπιο.
