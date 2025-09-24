Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε γυμνάσιο στο Στρασβούργο

Μια 66χρονη καθηγήτρια μουσικής μαχαιρώθηκε στο πρόσωπο την Τετάρτη μέσα στην τάξη, από ένα 14χρονο αγόρι στο γυμνάσιο Robert-Schuman στο Benfeld, μια πόλη περίπου 6.000 κατοίκων που βρίσκεται νότια του Στρασβούργου (Bas-Rhin).

Οι λόγοι της επίθεσης δεν είναι ακόμη γνωστοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η απερχόμενη υπουργός Εθνικής Παιδείας, Elisabeth Borne, επισκέφθηκε την περιοχή νωρίς το απόγευμα.

Το σχολείο εκκενώθηκε και ο δράστης συνελήφθη, ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι ο νεαρός αυτομαχαιρώθηκε τη στιγμή της σύλληψής του.

Η δασκάλα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής, με τη ζωή της να μην διατρέχει κίνδυνο, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Στρασβούργου, Κλαρίς Ταρόν, σε συνέντευξη Τύπου αργά σήμερα το απόγευμα.

«Η γοητεία του Χίτλερ με τα όπλα»

Η κα Μπορν είπε ότι ο έφηβος που εισήλθε στο κατάστημα «με όπλο» βρισκόταν «ακόμα σε απόλυτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης» , «σε κρίσιμη κατάσταση».

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατασταλτική αγωγή για τουλάχιστον 48 ώρες και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο», επιβεβαίωσε ο εισαγγελέας.

Η Ελίζαμπεθ Μπορν περιέγραψε έναν «νεαρό άνδρα από το Μπα-Ρην που είχε ένα δύσκολο προσωπικό και οικογενειακό υπόβαθρο» και είχε «λάτρη τον Χίτλερ και τα όπλα». «Στην αρχή της εβδομάδας, σχεδίασε ξανά σύμβολα των «SS» σε ένα σημειωματάριο και σχεδιάστηκαν πειθαρχικές διαδικασίες», πρόσθεσε.