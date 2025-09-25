Ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου της Γάζας

Το Ισραήλ δήλωσε έχει προειδοποιήσει ότι θα λάβει «τα απαραίτητα μέτρα» για να εμποδίσει τα σκάφη να εισέλθουν στη ζώνη μάχης της Γάζας

Newsbomb

Ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου της Γάζας

Ένα σκάφος που αποτελεί μέρος του παγκόσμιου στολίσκου Sumud αναχωρεί για τη Γάζα για να παραδώσει βοήθεια εν μέσω του αποκλεισμού της παλαιστινιακής επικράτειας από το Ισραήλ, στο λιμάνι της Τυνησίας Bizerte

AP/Anis Mili
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιταλία και η Ισπανία στέλνουν σκάφη του πολεμικού ναυτικού για την προστασία του στολίσκου που μεταφέρει διεθνείς ακτιβιστές με στόχο να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα, εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βία εναντίον των σκαφών.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ανακοίνωση επιβατών ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη αγνώστου προέλευσης επιτέθηκαν στον στολίσκο στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας την Τετάρτη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι θα λάβει "τα απαραίτητα μέτρα" για να εμποδίσει τα σκάφη να εισέλθουν στη ζώνη μάχης της Γάζας.

Ο στολίσκος αποτελείται από μερικές δεκάδες πλοία και περιέχει εκατοντάδες επιβάτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων πολιτικοί από την Ευρώπη και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Τα πλοία ξεκίνησαν από λιμάνια της Ιταλίας και της Ισπανίας στα τέλη Αυγούστου και στοχεύουν να φτάσουν στη Γάζα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Εάν ο στολίσκος πλησιάσει στη Γάζα, πιθανότατα θα ανακοπεί από τις ισραηλινές δυνάμεις που διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό του θύλακα.

Η Ιταλία και η Ισπανία δήλωσαν ότι στέλνουν πλοία του πολεμικού ναυτικού για να προστατεύσουν τα σκάφη στα διεθνή ύδατα και, αν χρειαστεί, να διασώσουν τους επιβάτες του.

Αν και οι δύο χώρες καταδίκασαν την επίθεση την Τετάρτη, η Ρώμη και η Μαδρίτη έχουν διαφορετικές απόψεις για τους στόχους του στολίσκου.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας υποστηρίζει τον στόχο του να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τη δεινή κατάσταση της Γάζας. Αντίθετα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τους ακτιβιστές ανεύθυνους και τους κάλεσε να σταματήσουν.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας προσπαθεί να πείσει τους ακτιβιστές να παραδώσουν τη βοήθεια στην Κύπρο αντ' αυτού, κάτι που οι διοργανωτές αρνήθηκαν, όπως συνέβη και με την πρόταση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών να ξεφορτώσουν τη βοήθεια στο ισραηλινό λιμάνι του Άσκελον για να μεταφερθεί στη Γάζα .

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε την Πέμπτη ότι τα ιταλικά πλοία θα προστατεύσουν τον στολίσκο μόνο σε διεθνή ύδατα. Η Ισπανία δήλωσε ότι οι πολίτες της έχουν το δικαίωμα να πλέουν με ασφάλεια στη Μεσόγειο, αλλά δεν έχει πει αν ο στολίσκος θα πρέπει να πάει μέχρι τη Γάζα.

Η απόφαση της Ιταλίας και της Ισπανίας να στείλουν ναυτικά πλοία ελήφθη καθώς οι διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη, με αιχμή και την αναγνώριση της παλαιστινιακής υπόστασης από χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πορτογαλία.

Η Ιταλία δεν έχει αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, αλλά η Μελόνι έχει γίνει όλο και πιο επικριτική απέναντι στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι η συμπεριφορά του Ισραήλ παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας.

Ο στολίσκος Global Sumud απέπλευσε στα τέλη Αυγούστου. Η ομάδα πήρε το όνομά της από την αραβική λέξη sumud, που σημαίνει ανθεκτικότητα, η οποία συχνά συνδέεται με τον παλαιστινιακό αγώνα.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Ισραήλ αναχαίτισε ένα σκάφος που ήταν μέρος ενός προηγούμενου ταξιδιού ορισμένων από τους διοργανωτές του Στόλου Global Sumud. Οι ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο σκάφος και το συνόδευσαν σε ισραηλινό λιμάνι. Ορισμένοι από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και η σουηδή ακτιβίστρια, απελάθηκαν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου – Το νέο πλαίσιο λειτουργίας και οι προδιαγραφές των ακινήτων

17:55ΚΟΣΜΟΣ

H συμβολική κίνηση του Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η Μελόνι και το Tik Tok στρέφουν την ιταλική Gen Z προς τα δεξιά - Το φεστιβάλ με τους 10.000 ακτιβιστές και ο Τσάρλι Κερκ

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ποτέ κυβέρνηση - Δεν μιλάμε με Ανδρουλάκη - Μια χαρά η συνεργασία με Βορίδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Σε γραμμή Τραμπ για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών «εάν είναι απαραίτητο» ο Ρούτε

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με τη Μελόνι

17:37LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Πρεμιέρα απόψε με μία ιστορία που θα καθηλώσει

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου της Γάζας

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Δυτική Αχαΐα: Χτύπησε 25χρονο με το φορτηγό του και τον εγκατέλειψε

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τουρκικό μήνυμα στην Αθήνα: Οι δραστηριότητές μας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη δεν στοχεύουν τρίτες χώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι αδελφές που βανδάλισαν το μνημείο του Τσάρλι Κερκ, απολύθηκαν και τώρα ζητιανεύουν για τα νομικά έξοδα

17:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βιομηχανία ξεμένει από γερμάνιο - Σε απόγνωση η ευρωπαϊκή βιομηχανία

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μολδαβός ολιγάρχης Πλαχότνιουκ εκδόθηκε από την Ελλάδα - Βίντεο

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Κρατούσε κρυμμένες προσφυγές παράνομων ΑΦΜ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Τύχη βουνό για 62χρονο: Την ίδια μέρα κέρδισε σε τουρνουά γκολφ και 500 δολάρια στο λαχείο

16:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:54ΥΓΕΙΑ

Γιώτα Τριανταφύλλου: «Στην Κοσμοϊατρική ο άνθρωπος έχει σημασία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με τη Μελόνι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Ο κωμικός Πάρις Ρούπος συσχέτισε την ελληνική σημαία με βοθρολύματα – Απολύθηκε από την Pizza Fan

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα ζητήσει ο Ερντογάν από τον Τραμπ για τα F-35: Οι τουρκικές εταιρείες και το μέλλον των S-400

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «όραμα του τούνελ»: Πώς ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την αρχαιολογία για να «εξαφανίσει» τους Παλαιστίνιους

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βρετανοί μετεωρολόγοι βλέπουν το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα - Πότε αναμένεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ