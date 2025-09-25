Ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου της Γάζας

Ένα σκάφος που αποτελεί μέρος του παγκόσμιου στολίσκου Sumud αναχωρεί για τη Γάζα για να παραδώσει βοήθεια εν μέσω του αποκλεισμού της παλαιστινιακής επικράτειας από το Ισραήλ, στο λιμάνι της Τυνησίας Bizerte

Η Ιταλία και η Ισπανία στέλνουν σκάφη του πολεμικού ναυτικού για την προστασία του στολίσκου που μεταφέρει διεθνείς ακτιβιστές με στόχο να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα, εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βία εναντίον των σκαφών.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ανακοίνωση επιβατών ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη αγνώστου προέλευσης επιτέθηκαν στον στολίσκο στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας την Τετάρτη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι θα λάβει "τα απαραίτητα μέτρα" για να εμποδίσει τα σκάφη να εισέλθουν στη ζώνη μάχης της Γάζας.

Ο στολίσκος αποτελείται από μερικές δεκάδες πλοία και περιέχει εκατοντάδες επιβάτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων πολιτικοί από την Ευρώπη και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Τα πλοία ξεκίνησαν από λιμάνια της Ιταλίας και της Ισπανίας στα τέλη Αυγούστου και στοχεύουν να φτάσουν στη Γάζα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Εάν ο στολίσκος πλησιάσει στη Γάζα, πιθανότατα θα ανακοπεί από τις ισραηλινές δυνάμεις που διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό του θύλακα.

Η Ιταλία και η Ισπανία δήλωσαν ότι στέλνουν πλοία του πολεμικού ναυτικού για να προστατεύσουν τα σκάφη στα διεθνή ύδατα και, αν χρειαστεί, να διασώσουν τους επιβάτες του.

Αν και οι δύο χώρες καταδίκασαν την επίθεση την Τετάρτη, η Ρώμη και η Μαδρίτη έχουν διαφορετικές απόψεις για τους στόχους του στολίσκου.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας υποστηρίζει τον στόχο του να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τη δεινή κατάσταση της Γάζας. Αντίθετα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τους ακτιβιστές ανεύθυνους και τους κάλεσε να σταματήσουν.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας προσπαθεί να πείσει τους ακτιβιστές να παραδώσουν τη βοήθεια στην Κύπρο αντ' αυτού, κάτι που οι διοργανωτές αρνήθηκαν, όπως συνέβη και με την πρόταση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών να ξεφορτώσουν τη βοήθεια στο ισραηλινό λιμάνι του Άσκελον για να μεταφερθεί στη Γάζα .

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε την Πέμπτη ότι τα ιταλικά πλοία θα προστατεύσουν τον στολίσκο μόνο σε διεθνή ύδατα. Η Ισπανία δήλωσε ότι οι πολίτες της έχουν το δικαίωμα να πλέουν με ασφάλεια στη Μεσόγειο, αλλά δεν έχει πει αν ο στολίσκος θα πρέπει να πάει μέχρι τη Γάζα.

Η απόφαση της Ιταλίας και της Ισπανίας να στείλουν ναυτικά πλοία ελήφθη καθώς οι διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη, με αιχμή και την αναγνώριση της παλαιστινιακής υπόστασης από χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πορτογαλία.

Η Ιταλία δεν έχει αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, αλλά η Μελόνι έχει γίνει όλο και πιο επικριτική απέναντι στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι η συμπεριφορά του Ισραήλ παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας.

Ο στολίσκος Global Sumud απέπλευσε στα τέλη Αυγούστου. Η ομάδα πήρε το όνομά της από την αραβική λέξη sumud, που σημαίνει ανθεκτικότητα, η οποία συχνά συνδέεται με τον παλαιστινιακό αγώνα.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Ισραήλ αναχαίτισε ένα σκάφος που ήταν μέρος ενός προηγούμενου ταξιδιού ορισμένων από τους διοργανωτές του Στόλου Global Sumud. Οι ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο σκάφος και το συνόδευσαν σε ισραηλινό λιμάνι. Ορισμένοι από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και η σουηδή ακτιβίστρια, απελάθηκαν.

