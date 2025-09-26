Ο Τόνι Μπλερ πιθανός μελλοντικός ηγέτης της Λωρίδας της Γάζας βάσει σχεδίου Τραμπ

Ο βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο-κλειδί στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση Τραμπ, όπως μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές που έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το ρεπορτάζ των Financial Times.

Ο Τόνι Μπλερ έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου συνομιλίες με όλα τα μέρη για τον τερματισμό του πολέμου και το μέλλον των παλαιστινιακών εδαφών μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με το BBC, και έχει προταθεί για την προεδρία ενός εποπτικού συμβουλίου, με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας», αναφέρει το δημοσίευμα των FT.

Στα τέλη Αυγούστου, ο βρετανός πρώην πρωθυπουργός είχε συμμετάσχει σε συνάντηση της οποίας προήδρευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τα μεταπολεμικά σχέδια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Financial Times ανέφεραν τον Ιούλιο πως το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για την μεταπολεμική Γάζα. Το κέντρο μελετών είχε διαβεβαιώσει πως τα υπό εξέταση σχέδια δεν περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό εκτοπισμό Παλαιστινίων.

Ιστορικό στην Παλαιστίνη

Ο πρώην πρωθυπουργός υπηρέτησε ως απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή της τετράδας των διεθνών δυνάμεων (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και ΟΗΕ) για μερικά χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα το 2007. Εστίασε στην οικονομική ανάπτυξη της Παλαιστίνης και στη δημιουργία των συνθηκών για μια λύση δύο κρατών.

Ως πρωθυπουργός, πήρε την απόφαση να αποστείλει βρετανικά στρατεύματα στο Ιράκ το 2003, η οποία επικρίθηκε έντονα στην επίσημη έρευνα για τη σύγκρουση, η οποία διαπίστωσε ότι είχε ενεργήσει βάσει ελλιπών πληροφοριών χωρίς να έχει βεβαιότητα για την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής στην περιοχή.

Οι αναφορές για συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του σε μια μεταβατική αρχή για τη Γάζα έρχονται μετά την δήλωση του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς την Πέμπτη (25/09) ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ και άλλους ηγέτες του κόσμου για την εφαρμογή ενός ειρηνευτικού σχεδίου δύο κρατών.

Ο Αμπάς τόνισε την απόρριψή του για οποιοδήποτε ρόλο της Χαμάς στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και απαίτησε την αποστρατιωτικοποίηση της οργάνωσης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, μαζί με τον Καναδά και την Αυστραλία. Περισσότερες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Δανίας, ενώ το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επέκριναν την κίνηση αυτή ως ανταμοιβή για τη Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι η διπλωματική αυτή κίνηση σημαίνει ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει μέλλον, ρόλο στην κυβέρνηση ή ρόλο στην ασφάλεια» και ότι η αναγνώριση ήταν «το ακριβώς αντίθετο της ιδεολογίας μίσους τους».

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και άλλα 251 αιχμαλωτίστηκαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 65.419 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

