Μίσιγκαν: Ποιος είναι ο μακελάρης που έσπειρε τον θάνατο στην εκκλησία των Μορμόνων

Ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, ο ένοπλος που άνοιξε πυρ χθες (28/9) σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη οκτώ ήταν βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ που υπέφερε από μετατραυματικό στρες (PTSD) και υποστηρικτής του Τραμπ, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 40χρονος πατέρας ενός παιδιού, γνωστός και ως «Τζέικ», σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στον χώρο στάθμευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών την Κυριακή. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα στα ερείπια της εκκλησίας, αναζητώντας πιθανά θύματα, καθώς παραμένει άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων πιστών, που σύμφωνα με το CNN ενδέχεται να φτάνει μέχρι και τα επτά άτομα.

Προβλήματα ψυχικής υγείας και οικογενειακό υπόβαθρο

Φίλος της οικογένειας ανέφερε στον δημοσιογράφο Ty Steele ότι ο Σάνφορντ υπέφερε από μετατραυματικό στρες. «Είναι δύσκολο να λυπηθείς κάποιον που έκανε κάτι τόσο φρικτό, αλλά εγώ νιώθω λύπη. Είχα ακούσει από οικογενειακές συναντήσεις ότι είχε PTSD», δήλωσε.

Φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της συζύγου και των δικών του ανθρώπων δείχνουν μια συντηρητική, χριστιανική οικογένεια που αντιμετώπιζε επίσης σοβαρά προβλήματα μετά τη διάγνωση του γιου τους με Συγγενή Υπερινσουλινισµό (ή Υπερινσουλιναιµική Υπογλυκαιµία) μια σπάνια γενετική πάθηση που οδηγεί τους πάσχοντες να παράγουν υπερβολική ποσότητα ινσουλίνης, οδηγώντας σε συχνά επεισόδια χαμηλού σακχάρου στο αίμα (υπογλυκαιμία).

Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως λήθαργο, ευερεθιστότητα και δυσκολία στη σίτιση, και εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως επιληπτικές κρίσεις, εγκεφαλική βλάβη, και κώμα.

O δράστης της επίθεσης στο Μίσιγκαν με τη σύζυγο και τον γιο τους

Σε μία από τις εικόνες, ο Σάνφορντ ποζάρει δίπλα στη σύζυγο και τον γιο τους φορώντας μπλούζα με φιλοτραμπικό μήνυμα «Make Liberals Cry Again», ένα από τα προϊόντα που πωλούνται στο eBay. Το φορτηγό του, διακοσμημένο με αμερικανικές σημαίες, χρησιμοποιήθηκε για να παραβιάσει την είσοδο της εκκλησίας πριν ανοίξει πυρ με αυτόματο όπλο προς τους πιστούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Πολιτικές πεποιθήσεις και κοινωνικό προφίλ

Η οικογένεια του Σάνφορντ, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του και οι γονείς του, συχνά μοιράζονταν στο διαδίκτυο μηνύματα υπέρ του Τραμπ και συντηρητικές απόψεις. Μόλις λίγες ώρες πριν από τη δημοσιοποίηση του ονόματός του, η μητέρα του ανέβασε ένα εκτενές μήνυμα υπέρ του Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα να θεσμοθετηθούν αυστηρότεροι κανόνες για τα μέλη του Κογκρέσου.

«Η ζωή δεν είναι βόλτα! Ό,τι δουλειά κι αν κάνεις!» έγραψε. Επίσης, έκανε συχνά αναρτήσεις για τον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, υποδεικνύοντας ότι πίστευε ότι υπήρχε «κάτι περισσότερο» πίσω από τον πυροβολισμό. Λίγο μετά τον θάνατό του, έγραψε ένα συγκινητικό αφιέρωμα δηλώνοντας: «Εγώ, όπως πολλοί άλλοι, νιώθω βαθύ πόνο μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

H εκκλησία των Μορμόνων που παραδίδεται στις φλόγες στο Μίσιγκαν AP

Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, οι γιοι και οι κόρες του Θεού καλούνται να κινηθούν πιο γρήγορα, να πηδήξουν ψηλότερα και να μεταδώσουν το φως μας στα πιο σκοτεινά μέρη του κόσμου και στις καρδιές των νεαρών μυαλών που έχουν αλλοιωθεί»

Παράλληλα, είχε εκφράσει θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Μετά τον θάνατο του Sanford, έγραψε συγκινητικό μήνυμα για την ανάγκη των πιστών να ενισχύσουν την πίστη και την δράση τους.

Στρατιωτική θητεία και έρευνα των αρχών

Ο Σάνφορντ υπηρέτησε στο στρατό από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2008 και συμμετείχε στην Επιχείρηση Ελευθερία του Ιράκ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έφτασε στον βαθμό του λοχία και τιμήθηκε με αρκετά μετάλλια, μεταξύ των οποίων το Marine Corps Good Conduct Medal και το Iraq Campaign Medal.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε κάποιο εύφλεκτο υλικό, πιθανότατα βενζίνη, για να βάλει φωτιά στην εκκλησία. Βρέθηκαν επίσης εκρηκτικές συσκευές, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν για την πυρκαγιά.

Η έρευνα πλέον βρίσκεται υπό την ευθύνη του FBI, το οποίο χαρακτηρίζει την επίθεση ως «στοχευμένη βία». Ο αρχηγός της αστυνομίας του Grand Blanc, Ουίλιαμ Ρένιε, επαίνεσε την ηρωική συμπεριφορά των πιστών που προσπάθησαν να προστατεύσουν τα παιδιά και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε μέσα από το κοινωνικό δίκτυο Truth Social την «επιδημία βίας» στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως άλλη μία στοχευμένη ενέργεια εναντίον των χριστιανών και καλώντας το κοινό να προσευχηθεί για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Διαβάστε επίσης