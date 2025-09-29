Γερμανία: Περιπλανώμενο γουάλαμπι κυκλοφορεί ελεύθερο στο Βερολίνο

Ένα καγκουρό — για την ακρίβεια, ένα γουάλαμπι — έχει δραπετεύσει και κυκλοφορεί ελεύθερο στους δρόμους του Βερολίνου, με την τοπική αστυνομία να συνιστά στους περαστικούς που το εντοπίσουν να κρατήσουν απόσταση.

Ο επιθεωρητής Martin Halweg δήλωσε στο Associated Press ότι η αστυνομία του Βερολίνου δεν παρακολουθεί πλέον στενά το περιπλανώμενο μαρσιποφόρο, καθώς δεν θεωρείται ότι αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια — προς το παρόν.

Περαστικοί ενημέρωσαν την αστυνομία το πρωί της Κυριακής ότι παρατήρησαν το μικρό ζώο να περιφέρεται στην περιοχή Spandau, στα δυτικά του Βερολίνου. Αμέσως έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί για να προσπαθήσουν να πιάσουν το γουάλαμπι, αλλά αυτό έτρεξε μέσα σε ένα κοντινό δάσος και χάθηκε.

Η αστυνομία δεν διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για να μπορέσει να πιάσει το μαρσιποφόρο, μόνο κουβέρτες ή παγίδες που χρησιμοποιούνται για αδέσποτους σκύλους, είπε ο Halweg.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το γουάλαμπι, ύψους περίπου 90 εκατοστών, ανήκει σε ιδιώτη και οι συνθήκες της απόδρασής του δεν είναι σαφείς.

«Η αστυνομία του Βερολίνου συνιστά, αν δείτε το ζώο, να ειδοποιήσετε την αστυνομία ή τον κτηνοτρόφο του Βερολίνου», τόνισε ο Halweg. «Να διατηρήσετε απόσταση και οπτική επαφή με το ζώο, ώστε το προσωπικό έκτακτης ανάγκης να μπορεί να το πλησιάσει».

