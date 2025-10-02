Η «οδύσσεια» μίας μάνας στη Γάζα: Έχασε τρία παιδιά, δίνει μάχη να σωθεί το τέταρτο

Η Νάνσι Αμπού Ματρούντ έχει ήδη χάσει τρία παιδιά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Τώρα, η 22χρονη Παλαιστίνια αγωνίζεται να σώσει την κόρη που της έχει απομείνει, την Έτρα, ένα κοριτσάκι δύο έτών που πάσχει απο καρκίνο και δεν έχει πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας ιατρική περίθαλψη: το παιδιατρικό νοσοκομείο που την περιέθαλπε έκλεισε τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια της τελευταίας ισραηλινής επίθεσης στην πόλη της Γάζας. «Ζητάμε απλώς ένα καταφύγιο. Δεν θέλω να χάσω την κόρη που έχω ακόμα» λέει η Αμπού Ματρούντ.



Ένα θανατηφόρο μείγμα ασθενειών, εκτοπισμού, έλλειψης ιατρικής περίθαλψης και υποσιτισμού έχει «γονατίσει» τις περισσότερες οικογένειες στη Γάζα κατά τη διάρκεια του σχεδόν διετούς πολέμου, αλλά η αναταραχή έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά και τις έγκυες γυναίκες όπως η Αμπού Ματρούντ. Ήταν έξι μηνών έγκυος σε δίδυμα όταν, φεύγοντας από τον ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας τον περασμένο μήνα, έφτασε στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας μετά από περπάτημα τριών ημερών είπε, μαζί με τον σύζυγό της και την Έτρα.

H 22χρονη Αμπού Ματρούντ με τον σύζυγο και την κόρη τους REUTERS

Αφού η οικογένεια έφτασε στην περιοχή Αλ Νουγουάιρι, η κοιλιά της άρχισε να πονάει και τα νερά της έσπασαν, αφηγήθηκε. Γέννησε πρόωρα τα δίδυμα και το ένα απο αυτά πέθανε στο νοσοκομείο Αλ-Αούντα στο κοντινό Νούσεϊράτ. Το δεύτερο παιδί μεταφέρθηκε στο τμήμα βρεφών στο Νοσοκομείο Μαρτύρων Αλ-Άκσα. Μετά από δύο ημέρες, πέθανε και αυτό, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου Αλ-Άκσα, Χαλίλ αλ-Ντακράν.

«Τι φταίμε εμείς; Τι φταίνε τα παιδιά μας;»

Τα πρόωρα βρέφη είναι εξαιρετικά ευάλωτα στις πιέσεις του πολέμου της Γάζας. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν αρκετές θερμοκοιτίδες και αναπνευστήρες για να τα κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Κρικς, εκπρόσωπο της UNICEF για την Παλαιστίνη. «Υπάρχει αύξηση στον αριθμό των μωρών που γεννιούνται πρόωρα», δήλωσε στο Reuters. «Οι θερμοκοιτίδες που χρειάζονται για να κρατήσουν το μωρό σε ένα προστατευτικό περιβάλλον... οι αναπνευστήρες που τα βοηθούν να αναπτύξουν τους πνεύμονές τους, όλος αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος σε επαρκείς ποσότητες σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο πατέρας των παιδιών, Φαράτζ αλ-Γκαλαγίνι, 53 ετών, κάθεται στο χώμα στην άκρη ενός δρόμου, ζεσταίνοντας ένα κουτί με ρεβίθια για την Έτρα σε μια φωτιά που άναψε χρησιμοποιώντας κλαδάκια. «Τι φταίμε εμείς; Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Τι φταίνε τα παιδιά μας;» είπε. «Ο Θεός μου έδωσε μια κόρη, είναι τώρα δύο ετών, και περίμενα αυτά τα δίδυμα που γεννήθηκαν».

Η μικρή Έτρα με τους γονείς του; σε μία σκηνή για εκτοπισμένους στην κεντρική Γάζα REUTERS

Τώρα οι γονείς δεν ξέρουν τι θα συμβεί στην κόρη τους, η οποία κάθεται σε μια κουβέρτα στην άκρη του δρόμου με ένα βρώμικο ριγέ μπλουζάκι και παίζει με μια πάνινη κούκλα. «Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, κανείς δεν ρωτάει για εμάς - κανένα έθνος ούτε οι δικοί μας νοιάζονται για εμάς», λέει ο αλ-Γκαλαγινί.

Με τους πόρους να εξαντλούνται εν μέσω αδιάκοπων ισραηλινών βομβαρδισμών, τα νοσοκομεία στη Γάζα έχουν αναγκαστεί να κλείσουν. Μόνο 14 από τα 35 νοσοκομεία στον θύλακα λειτουργούν, και αυτά μόνο εν μέρει, δήλωσε ο Κρικς. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για να επιτρέψει την παροχή ιατρικής περίθαλψης και τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα των ιατρικών ιδρυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, σε συντονισμό με διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

Εκτοπισμός και λιμός

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του θύλακα, περίπου 2,2 εκατομμυρίων, έχει εκτοπιστεί μεταξύ βορρά και νότου αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι γυναίκες που μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς την κατάλληλη φροντίδα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, με τον υποσιτισμό να επιδεινώνει την κατάσταση.

Τον Αύγουστο η παγκόσμια υπηρεσία παρακολούθησης της πείνας IPC κήρυξε λιμό στην πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα, πριν το Ισραήλ εξαπολύσει μια εδώ και καιρό απειλούμενη χερσαία επίθεση στην πόλη, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση.

«Η UNICEF περιέθαλψε τον Αύγουστο 13.000 (παιδιά) κάτω των πέντε ετών με οξύ υποσιτισμό, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός - ανάμεσά τους, μωρά, πρόωρα μωρά», πρόσθεσε ο Κρικς. Η Αμπού Ματρούντ είπε ότι ο τετράχρονος γιος της από προηγούμενο γάμο χάθηκε στην αρχή του πολέμου. Η απώλεια των διδύμων ήταν μια ακόμη αβάσταχτη τραγωδία.«Έδωσα όνομα στο αγόρι και στο κορίτσι», είπε η Αμπού Ματρούντ που θρηνεί τα δίδυμα παιδιά της Μαχμούντ και Φαρίντα. Μόνη της ευχή και ελπίδα να σωθεί με κάποιο τρόπο η Έτρα.

