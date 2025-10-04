Τραγωδία στο Λονδίνο: Ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά την αποφυλάκιση από το Ντουμπάι

Ο Φακάνα είχε καταδικαστεί τον περασμένο Δεκέμβριο σε φυλάκιση ενός έτους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς η σχέση του με μία 17χρονη θεωρήθηκε ποινικό αδίκημα

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Τραγωδία στο Λονδίνο: Ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά την αποφυλάκιση από το Ντουμπάι

Ο Μάρκους Φακάνα

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μάρκους Φακάνα, ο 19χρονος από το βόρειο Λονδίνο που είχε φυλακιστεί στο Ντουμπάι για συναίνεση σε σεξουαλική σχέση με ανήλικη, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η τραγωδία συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (3 Οκτωβρίου), μόλις τρεις μήνες αφότου είχε επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά του.

Ο Φακάνα είχε καταδικαστεί τον περασμένο Δεκέμβριο σε φυλάκιση ενός έτους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), καθώς η σχέση του με τη 17χρονη, επίσης Βρετανίδα, ενώ βρίσκονταν διακοπές, θεωρήθηκε ποινικό αδίκημα. Σημειώνεται ότι το όριο ηλικίας συναίνεσης στα ΗΑΕ είναι το 18ο έτος.

Σφοδρή σύγκρουση και σύλληψη οδηγού

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της οργάνωσης Detained in Dubai, που τον είχε βοηθήσει στην υπόθεσή του, ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε σύγκρουση στην περιοχή The Roundway του Τότεναμ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Metropolitan Police) επιβεβαίωσε ότι λίγο μετά τις 00:52 το πρωί, αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα «ύποπτο όχημα» στην οδό Pretoria. Ακολούθησε μια σύντομη καταδίωξη διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων, κατά την οποία οι αστυνομικοί έχασαν προσωρινά την οπτική επαφή. Λίγο αργότερα, εντόπισαν το όχημα να έχει εμπλακεί σε σύγκρουση με άλλο όχημα στην περιοχή The Roundway. Οι αστυνομικοί παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Ο 19χρονος Μάρκους κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του οχήματος, επίσης 19 ετών, συνελήφθη ως ύποπτος για παράλειψη στάσης και επικίνδυνη οδήγηση και παραμένει υπό κράτηση.

Το συγκινητικό μήνυμα της οργάνωσης

Η Ραφαέλα Στέρλινγκ από το Detained in Dubai εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της: «Με θλιβερή καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι ο πελάτης και φίλος μας, Μάρκους Φακάνα, έχασε τη ζωή του. Ο Μάρκους είχε αποφυλακιστεί μόλις φέτος. Παρά τα όσα υπέστη, απόλαυσε την ελευθερία του με χαρά και ελπίδα για το μέλλον. Η απώλειά του είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο πολύτιμη είναι η ζωή και πώς η άσκοπη φυλάκιση κλέβει από τους ανθρώπους χρόνο που δεν μπορούν ποτέ να ανακτήσουν».

*Με πληροφορίες mylondon

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πούλαγε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν για τηλεθέαση» λέει φίλος του

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών την ώρα που δειπνούσε με τον Κυρανάκη

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fast track προσλήψεις, 13ωρο και «σπαστή» άδεια - Πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι - Όλες οι αλλαγές

11:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ντέρμπι Τσέλσι – Λίβερπουλ στην Premier League | Όλες οι μεταδόσεις

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά την αποφυλάκιση από το Ντουμπάι

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Τροχαίο με παράσυρση πεζού - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες στην Αττική: Πού θα βρίσκονται 388 συσκευές - Ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η στάση της Χαμάς – Άμεση απελευθέρωση των ομήρων

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

10:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT: Η αόρατη αιτία που εκτόξευσε τους λογαριασμούς ρεύματος σε 39 πολιτείες

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Αν περιμένεις να ζήσεις από την πολιτική, καλά κρασιά - Δεν είναι το μικρό σπίτι στο λιβάδι»

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβρος: «Τα όπλα θα κατέληγαν σε εγκληματικά χέρια» - Προθεσμία έλαβαν οι 13 Τούρκοι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πράξη στη Γάζα: Ο Τραμπ φέρνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς απαντά και ο Νετανιάχου στη γωνία

10:23LIFESTYLE

Exathlon: Σοϊλέδης και Καραγκούνιας έληξαν την «κόντρα» τους ανταλλάσσοντας φανέλες - Η διαμάχη από το Survivor με το ακραίο επεισόδιο

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών την ώρα που δειπνούσε με τον Κυρανάκη

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Τροχαίο με παράσυρση πεζού - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες στην Αττική: Πού θα βρίσκονται 388 συσκευές - Ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fast track προσλήψεις, 13ωρο και «σπαστή» άδεια - Πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι - Όλες οι αλλαγές

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πράξη στη Γάζα: Ο Τραμπ φέρνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς απαντά και ο Νετανιάχου στη γωνία

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά την αποφυλάκιση από το Ντουμπάι

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Ήρωας πατέρας προσπάθησε να γλιτώσει αθώους και πυροβολήθηκε από αστυνομικούς - «Είναι ήρωας, ελπίζω να το γνωρίζει», λέει ο γιος του

07:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έξοδος στην Αθήνα: Επιλογές για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω»

09:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: Χρησιμοποιεί έναν πατέρα που πενθεί

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ