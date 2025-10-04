Τραγωδία στο Λονδίνο: Ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά την αποφυλάκιση από το Ντουμπάι

Ο Μάρκους Φακάνα, ο 19χρονος από το βόρειο Λονδίνο που είχε φυλακιστεί στο Ντουμπάι για συναίνεση σε σεξουαλική σχέση με ανήλικη, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η τραγωδία συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (3 Οκτωβρίου), μόλις τρεις μήνες αφότου είχε επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά του.

Ο Φακάνα είχε καταδικαστεί τον περασμένο Δεκέμβριο σε φυλάκιση ενός έτους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), καθώς η σχέση του με τη 17χρονη, επίσης Βρετανίδα, ενώ βρίσκονταν διακοπές, θεωρήθηκε ποινικό αδίκημα. Σημειώνεται ότι το όριο ηλικίας συναίνεσης στα ΗΑΕ είναι το 18ο έτος.

Σφοδρή σύγκρουση και σύλληψη οδηγού

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της οργάνωσης Detained in Dubai, που τον είχε βοηθήσει στην υπόθεσή του, ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε σύγκρουση στην περιοχή The Roundway του Τότεναμ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Metropolitan Police) επιβεβαίωσε ότι λίγο μετά τις 00:52 το πρωί, αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα «ύποπτο όχημα» στην οδό Pretoria. Ακολούθησε μια σύντομη καταδίωξη διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων, κατά την οποία οι αστυνομικοί έχασαν προσωρινά την οπτική επαφή. Λίγο αργότερα, εντόπισαν το όχημα να έχει εμπλακεί σε σύγκρουση με άλλο όχημα στην περιοχή The Roundway. Οι αστυνομικοί παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Ο 19χρονος Μάρκους κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του οχήματος, επίσης 19 ετών, συνελήφθη ως ύποπτος για παράλειψη στάσης και επικίνδυνη οδήγηση και παραμένει υπό κράτηση.

Το συγκινητικό μήνυμα της οργάνωσης

Η Ραφαέλα Στέρλινγκ από το Detained in Dubai εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της: «Με θλιβερή καρδιά σας ανακοινώνουμε ότι ο πελάτης και φίλος μας, Μάρκους Φακάνα, έχασε τη ζωή του. Ο Μάρκους είχε αποφυλακιστεί μόλις φέτος. Παρά τα όσα υπέστη, απόλαυσε την ελευθερία του με χαρά και ελπίδα για το μέλλον. Η απώλειά του είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο πολύτιμη είναι η ζωή και πώς η άσκοπη φυλάκιση κλέβει από τους ανθρώπους χρόνο που δεν μπορούν ποτέ να ανακτήσουν».

*Με πληροφορίες mylondon