Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανέφερε σήμερα (06/10) πως παραμένει μυστήριο ποιος βρίσκεται πίσω από το «κύμα» διαταραχών που προκάλεσαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όμως, τα συμβάντα αυτά ήταν μία χρήσιμη υπενθύμιση στους Ευρωπαίους σχετικά με τους κινδύνους του πολέμου.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι τώρα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υποβάθμισε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία αυτές οι πρόσφατες διαταραχές, μεταξύ των οποίων και στην εναέρια κυκλοφορία πάνω από αεροδρόμια στη Γερμανία και τη Δανία, ήταν αποτέλεσμα ενεργειών που έχουν σχέση με τη Ρωσία ή δυνάμεις που διάκεινται θετικά προς αυτήν.

«Άνθρωποι που διάκεινται θετικά προς τη χώρα μας (στην Ευρώπη) δεν θα σπαταλήσουν τους πόρους τους σταματώντας να κρύβονται. “Οι πράκτορες και οι σπιούνοι” μάς περιμένουν μία ξεχωριστή διαταγή», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ σημείωσε πως το κύριο είναι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι υπεύθυνος, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πήραν μία γεύση του τι μπορεί να σημαίνει ο πόλεμος για την ευρωπαϊκή ήπειρο, τον οποίο πυροδοτούν, όπως είπε, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς, για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.

«Το κύριο είναι ότι οι κοντόφθαλμοι Ευρωπαίοι αισθάνονται τον κίνδυνο του πολέμου στο πετσί τους. Ότι φοβούνται και τρέμουν σαν χαζά ζώα σε ένα κοπάδι που οδηγείται σε σφαγή», είπε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε πως ελπίζει ότι ο κόσμος μπορεί να στραφεί εναντίον του Μερτς και του Μακρόν.

Η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη σχετικά με τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αγορές όπλων για την Ουκρανία μαζί με τη συζήτηση περί κατάρριψης ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που περιφέρονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και σχεδίων για την οικοδόμηση ενός “τείχους κατά των drones” έχουν θυμώσει Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουν πει κατ’ επανάληψη ότι δεν έχουν την πρόθεση να επιτεθούν σε καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ παρά τους ισχυρισμούς για το αντίθετο.

