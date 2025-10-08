Αυτά είναι τα εντυπωσιακά F-35 βαμμένα σαν Τίγρεις της Βεγγάλης

Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα «παράσημα Tiger» έχουν εφαρμοστεί σε αρκετά μαχητικά αεροσκάφη.

Αν και με την παρουσία των αεροσκαφών 5ης γενιάς η πρακτική αυτή σταμάτησε, υπάρχει ένα F-35 με αυτό το... παράσημο, ειδικά από τους Πεζοναύτες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, η Μοίρα Επιθετικών Μαχητικών Πεζοναυτών VMFA 224 «Fighting Bengals» (Τίγρεις της Βεγγάλης) παρουσίασε ένα από τα νέα αεροσκάφη Lockheed Martin F-35B Lightning II , συγκεκριμένα αυτό με το διακριτικό κλήσης WK-00, βαμμένο με ένα εντυπωσιακό μοτίβο ρίγας τίγρης της Βεγγάλης.

The U.S. Marine Corps' VMFA-224 Flying Bengals Squadron unveils its latest F-35B fighter jet with a distinctive Bengal Tiger livery.https://t.co/0tdDx4TMR9 pic.twitter.com/4nZxTiwHYZ — Roni Sontani (@Roni_Sont) September 29, 2025

Αυτό είναι ένα από τα βήματα που κάνει η Αεροπορία Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών ή USMC (Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών) για την υλοποίηση του F-35B, η οποία είναι η έκδοση με σύντομη απογείωση και κάθετη προσγείωση ή δυνατότητα STOVL (Σύντομη Απογείωση και Κάθετη Προσγείωση).

Η μοίρα είχε προηγουμένως εμφανίσει παρόμοια σημάδια με τη ρίγα τίγρης σε ένα από τα προηγούμενα μαχητικά αεροσκάφη Boeing F/A-18D Hornet , το οποίο αποσύρθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον επανεξοπλισμό με το F-35B . Το VMFA-224, με έδρα την Αεροπορική Βάση Πεζοναυτών (MCAS ) στο Μπόφορτ της Νότιας Καρολίνας, αποτελεί μέρος της Ομάδας Αεροσκαφών Πεζοναυτών (MAG) 31.

Η Μοίρα ξεκίνησε την επίσημη μετάβασή της στο F-35B Lightning II με την τελική πτήση του F/A-18D τον Απρίλιο του 2025. Στις 27 Ιουνίου 2025, το τότε VMFA(AW)-224 μετονομάστηκε σε VMFA-224, σηματοδοτώντας την ιστορική μετάβαση της μονάδας από το δικινητήριο αεροσκάφος Boeing στο νέο αεροσκάφος 5ης γενιάς.

Holy! VMFA-224 rolled out an F-35B in Bengal stripes pic.twitter.com/upRLLeUx0H — Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) September 26, 2025

Εκτός από την μετονομασία, η τελετή της 27ης Ιουνίου χρησίμευσε επίσης ως αλλαγή διοίκησης, αντιπροσωπεύοντας τη μεταβίβαση της διοίκησης από τον Αντισυνταγματάρχη Jarrod Allen, πρώην διοικητή της VMFA(AW)-224, στον Αντισυνταγματάρχη John Stuart, νυν διοικητή της VMFA-224.

Με πληροφορίες από defensa.com

