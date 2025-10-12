Ιταλία: Ουρές χιλιομέτρων και σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο μετά από συμπλοκή μεταξύ οπαδών ομάδων

Το περιστατικό συνέβη στην εθνική οδό μεταξύ του Σαλέρνο και του Ρέτζιο Καλάμπρια το βράδυ του Σαββάτου (11/10), κατά την επιστροφή των οπαδών των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η Καζερτάνα, που εδρεύει στην Καζέρτα μια πόλη κοντά στη Νάπολι, ταξίδεψε στον ιταλικό νότο για να αντιμετωπίσει την Πισέρνο, ενώ η Κατάνια από τη Σικελία βρέθηκε στα περίχωρα της Νάπολι για να αντιμετωπίσει την Τζουλιάνο για την 9η αγωνιστική του Γ' ομίλου της Γ' Εθνικής του ποδοσφαίρου της Ιταλίας, όταν και συναντήθηκαν.

Περίπου στους 100 χούλιγκαν βγήκαν από τα αυτοκίνητα τους και από τις δύο λωρίδες κατεύθυνσης, άρχισαν να πετούν πέτρες, καπνογόνα ενώ προέκυψαν και μάχες σώμα με σώμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία με τις συμπλοκές να διαρκούν για αρκετά λεπτά πριν τελικά οι συμμετέχοντες επιβιβαστούν στα αυτοκίνητα τους και διαφύγουν, με τις αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο λίγο αργότερα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τυχαία συνάντηση ή προσχεδιασμένο ραντεβού των χούλιγκαν.