Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτών

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν αυξημένη κίνηση από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, 10 με 15 λεπτών από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/3uW5R6iP3j — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025

Δείτε τον «χάρτη» της κίνησης: