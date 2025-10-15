Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτών
Δείτε τον «χάρτη» της κίνησης
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Στον Κηφισό, οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν αυξημένη κίνηση από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, 10 με 15 λεπτών από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
