Τραγωδία στην Τζόρτζια: Φορτηγό έπεσε πάνω σε βανάκι - Οκτώ νεκροί, ανάμεσα τους πέντε παιδιά

Τραγωδία σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε βανάκι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ανάμεσα τους πέντε παιδιά. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

Ο 33χρονος Kane Aaron Hammock κατηγορείται για οκτώ περιπτώσεις ανθρωποκτονίας από αμέλεια με όχημα δευτέρου βαθμού και μία περίπτωση εμβρυοκτονίας με όχημα δευτέρου βαθμού, όπως ανακοίνωσε η Franka Young, εκπρόσωπος του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Τζόρτζια, σε email στο Associated Press.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν το φορτηγό ακολουθούσε πολύ κοντά το βανάκι, στο οποίο επέβαιναν οι οκτώ άνθρωποι, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης, το βανάκι τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ταυτότητες των οκτώ ατόμων που σκοτώθηκαν δεν έχουν γίνει γνωστές. Η Young δήλωσε ότι ένα από τα θύματα ενδέχεται να ήταν έγκυος, «αλλά αυτό δεν θα επιβεβαιωθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτοψία».

Ο Hammock συνελήφθη από την Αστυνομία της Πολιτείας της Τζόρτζια και οδηγήθηκε στη φυλακή του Jackson County.

Από την σύγκρουση των δύο οχημάτων, προκλήθηκε μια καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων, σε αυτό που οι Αρχές περιέγραψαν ως «αλυσιδωτή αντίδραση» του τροχαίου.

