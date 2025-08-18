Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα

Ο οδηγός φαίνεται ήρεμος καθώς παρακολουθεί ένα μαύρο μίνι βαν να χτυπάει το πλάι της νταλίκας του

Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα μίνι βαν συγκρούεται με μια νταλίκα, η οποία έκανε παράνομη αναστροφή σε έναν αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα — με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι τρεις επιβάτες του βαν και ο οδηγός της νταλίκας να συλληφθεί με κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την New York Post, το τρομακτικό δυστύχημα συνέβη γύρω στις 15.00 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο Florida Turnpike κοντά στο Fort Pierce, όταν η νταλίκα που οδηγούσε ο Χαρτζίντερ Σινγκ έκανε μια απότομη στροφή αριστερά στον αυτοκινητόδρομο και μπήκε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η νταλίκα μπλόκαρε όλες τις λωρίδες της αντίθετης κατεύθυνσης — με βίντεο από το εσωτερικό της να δείχνει ένα μαύρο μίνι βαν να κατευθύνεται προς αυτό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το βαν χτύπησε με ταχύτητα την νταλίκα και σφηνώθηκε από κάτω.

The alleged semi-truck driver who killed three people while making a U-turn at an “Official Use Only” turn on the Florida Turnpike is an ILLEGAL MIGRANT who was granted a commercial driver’s license by the State of California.

Φωτογραφίες από το δυστύχημα έδειξαν το βαν να έχει καταστραφεί ολοσχερώς — με το περιεχόμενό του να είναι σκορπισμένο στον αυτοκινητόδρομο.

Το βαν φαίνεται να διαλύθηκε από την σύγκρουση New York Post

Αν και η νταλίκα ταρακουνήθηκε από την ισχυρή σύγκρουση, ο Σινγκ εμφανίζεται στα πλάνα ατάραχος, καθώς κοιτά από το παράθυρο το δυστύχημα που προκάλεσε και σταματά το όχημα, σβήνοντας τον κινητήρα.

Δύο από τους επιβάτες του βαν σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο αργότερα ο οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Ο Σινγκ βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από αμέλεια με όχημα και βρίσκεται υπό κράτηση στη Φλόριντα. Επίσης, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, αφού διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράτυπα στις ΗΠΑ από το 2018, όταν εισήλθε στη χώρα από τα μεξικανικά σύνορα, σύμφωνα με την CBS12.

Εάν κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία, ο Σινγκ πιθανότατα θα εκτίσει την ποινή του στη Φλόριντα και στη συνέχεια θα απελαθεί.

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της απερισκεψίας του, και αμέτρητοι φίλοι και μέλη της οικογένειας θα βιώσουν για πάντα τον πόνο της απώλειάς τους», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας και Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Φλόριντα, Ντέιβ Κέρνερ.

