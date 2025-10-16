Γαλλία: Κέρδισε και τις δύο προτάσεις μομφής ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί «επέζησε» δύο προτάσεις μομφής που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ήδη εύθραυστη νέα κυβέρνησή του και να βυθίσουν τη Γαλλία σε ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό χάος.

Η ψηφοφορία της Εθνοσυνέλευσης ανοίγει το δρόμο για τον Λεκορνί να επιδιώξει αυτό που θα μπορούσε να είναι μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση: να προωθήσει τον προϋπολογισμό του 2026 για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της έντονα διχασμένης κάτω βουλής του Κοινοβουλίου πριν από το τέλος του έτους.

Η «επιβίωση» του Λεκορνί απαλλάσσει επίσης τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την άμεση ανάγκη να διαλύσει εκ νέου την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, μια επικίνδυνη επιλογή που ο Γάλλος ηγέτης είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να λάβει εάν ο Λεκορνί αποτύγχανε.

Ο στενός σύμμαχος του Γάλλου προέδρου αντιμετώπισε δύο προτάσεις μομφής - η μία που υποβλήθηκε από μια ομάδα ακροαριστερών, Πράσινων και αριστερών νομοθετών, η άλλη από την ακροδεξιά.

Η 577μελής Βουλή ψήφισε πρώτα την πρόταση της ακροαριστεράς — η οποία δεν πέρασε, με 271 βουλευτές να την υποστηρίζουν. Χρειαζόταν πλειοψηφία 289 ψήφων για να περάσει. Η δεύτερη πρόταση υποστηρίχθηκε από 144 βουλευτές, αλλά χρειάζονταν 289 ψήφοι για να περάσει.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί διορίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου πρωθυπουργός, παραιτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου και τέσσερις ημέρες αργότερα ο Εμανουέλ Μακρόν τον έχρισε εκ νέου πρωθυπουργό.

Για να σώσει την τελευταία του κυβέρνηση από τη βραχύβια μοίρα της προηγούμενης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε πράσινο «φως» χθες (14/10) στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον πρωθυπουργό που επέλεξε προσωπικά, να παγώσει έναν αντιδημοφιλή νόμο που αύξανε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027.

