Έις Φρίλεϊ: Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των KISS

Ο Έις Φρίλεϊ, ο εμβληματικός κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των KISS, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (16/10) σε ηλικία 74 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο της ροκ μουσικής. Ο Φρίλεϊ, γνωστός με το ψευδώνυμο «Space Ace» ή «Spaceman», υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του συγκροτήματος — τόσο για το εντυπωσιακό μακιγιάζ του όσο και για το εκρηκτικό του παίξιμο στην κιθάρα.

Η είδηση του θανάτου του Φρίλεϊ, έχει σκορπίσει θλίψη στον κόσμο της μουσικής, καθώς υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες της hard rock.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του, ο Έις Φρίλεϊ άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, στο σπίτι του στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, έχοντας κοντά του την οικογένειά του, λίγες ημέρες μετά από πτώση που είχε υποστεί πρόσφατα.

Η οικογένειά του, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, τονίζοντας πως θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τις στιγμές γέλιου, τη μουσική και τη γενναιοδωρία που τον χαρακτήριζαν.

Ο Φρίλεϊ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των KISS το 1973, μαζί με τους Πολ Στάνλεϊ, Τζιν Σίμονς και Πίτερ Κρις. Η περσόνα του «Space Ace» —ο κοσμοναύτης της ροκ— έγινε συνώνυμη με τη θεατρικότητα και τον ήχο της μπάντας, που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Με δίσκους όπως Destroyer και Love Gun, καθώς και με το προσωπικό του άλμπουμ Ace Frehley (1978), καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της ροκ σκηνής.

Μετά την αποχώρησή του από τους KISS στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Φρίλεϊ ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας δίσκους που αγαπήθηκαν από το κοινό και τους κριτικούς, όπως τα Frehley’s Comet και Trouble Walkin’. Επανενώθηκε αρκετές φορές με το συγκρότημα για περιοδείες, ενώ παρέμεινε ενεργός στη μουσική μέχρι τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας να γράφει, να ηχογραφεί και να εμφανίζεται ζωντανά.

Ο Έις Φρίλεϊ αφήνει πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά και ένα όνομα που θα παραμένει άρρηκτα δεμένο με την ιστορία των KISS και του κλασικού ροκ.