Νέο Δελχί: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα» για το μπλόκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Η Ινδία φαίνεται να μην είναι ενήμερη για την απόφαση του Ναρέντρα Μόντι να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι «τον διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ινδία δεν θα συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», η οποία υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, περιγράφοντάς την απόφαση ως «μεγάλο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Ωστόσο, την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Ραντχίρ Τζαϊσγουάλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν είναι ενήμερος για καμία συζήτηση» μεταξύ των δύο ηγετών, ούτε έχει καμία ενημέρωση από τον Ινδό πρωθυπουργό ότι θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι η χώρα είναι «σημαντικός εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου», χωρίς να κατονομάσει τη Ρωσία ούτε να αναφερθεί στη φερόμενη δήλωση του Μόντι στον Τραμπ.

«Η διασφάλιση σταθερών τιμών ενέργειας και ασφαλών προμηθειών αποτελεί έναν διπλό στόχο της ενεργειακής μας πολιτικής. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύρυνση της βάσης προμήθειας ενέργειας και τη διαφοροποίηση, όπως αρμόζει, για την κάλυψη των συνθηκών της αγοράς», ανέφερε η δήλωση.

«Η Ινδία δεν μπορεί να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο από τη μια μέρα στην άλλη»

Το Νέο Δελχί διατηρεί από καιρό στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο και αναμένεται να φιλοξενήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα φέτος, ενώ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Ο πόλεμος προκάλεσε μαζικές κυρώσεις κατά της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Μόσχας και οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών.

Εδώ και μήνες, το Νέο Δελχί αντιστέκεται στις εκκλήσεις του Τραμπ να σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου, λέγοντας ότι δεν θα υποκύψει στις ενεργειακές ανάγκες της ακμάζουσας οικονομίας και του αυξανόμενου πληθυσμού του, που σήμερα ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια άτομα.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 25% στην Ινδία ως ποινή για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιπλέον του ήδη υπάρχοντος δασμού 25%.

«Θα ήταν σχεδόν αδύνατο για την Ινδία να σταματήσει ξαφνικά τις αγορές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της», δήλωσε η Muyu Xu, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στην εταιρεία εμπορικών πληροφοριών Kpler.

Η Ρωσία εξάγει περίπου 1,7-1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην Ινδία, σύμφωνα με την Xu.

«Δεν νομίζω ότι η Ινδία μπορεί να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο από τη μια μέρα στην άλλη. Οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες», δήλωσε στο CNN. «Η αντικατάσταση αυτού του όγκου από μια άλλη αγορά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πέρα από την καθαρή ποσότητα, οι διαφορές στην ποιότητα του αργού πετρελαίου και στην απόδοση των διυλιστηρίων καθιστούν την αντικατάσταση πολύ πιο δύσκολη από μια απλή ανταλλαγή», κατέληξε.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, τα κρατικά διυλιστήρια μείωσαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου τους τελευταίους μήνες, ενώ ορισμένοι ιδιωτικοί παράγοντες αύξησαν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Η κρατική εταιρεία «Indian Oil Corporation Limited» αγόρασε 10,35 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με 4,62 εκατομμύρια βαρέλια που είχε αγοράσει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Μέχρι στιγμής, τον Οκτώβριο, η Indian Oil Corporation Limited αγόρασε 7,03 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με τα στοιχεία.

