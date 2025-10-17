Νέο Δελχί: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα» για το μπλόκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι «τον διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ινδία δεν θα συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

Newsbomb

Νέο Δελχί: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα» για το μπλόκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ινδία φαίνεται να μην είναι ενήμερη για την απόφαση του Ναρέντρα Μόντι να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι «τον διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ινδία δεν θα συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», η οποία υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, περιγράφοντάς την απόφαση ως «μεγάλο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Ωστόσο, την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Ραντχίρ Τζαϊσγουάλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν είναι ενήμερος για καμία συζήτηση» μεταξύ των δύο ηγετών, ούτε έχει καμία ενημέρωση από τον Ινδό πρωθυπουργό ότι θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι η χώρα είναι «σημαντικός εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου», χωρίς να κατονομάσει τη Ρωσία ούτε να αναφερθεί στη φερόμενη δήλωση του Μόντι στον Τραμπ.

«Η διασφάλιση σταθερών τιμών ενέργειας και ασφαλών προμηθειών αποτελεί έναν διπλό στόχο της ενεργειακής μας πολιτικής. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύρυνση της βάσης προμήθειας ενέργειας και τη διαφοροποίηση, όπως αρμόζει, για την κάλυψη των συνθηκών της αγοράς», ανέφερε η δήλωση.

«Η Ινδία δεν μπορεί να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο από τη μια μέρα στην άλλη»

Το Νέο Δελχί διατηρεί από καιρό στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο και αναμένεται να φιλοξενήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα φέτος, ενώ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Ο πόλεμος προκάλεσε μαζικές κυρώσεις κατά της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Μόσχας και οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών.

Εδώ και μήνες, το Νέο Δελχί αντιστέκεται στις εκκλήσεις του Τραμπ να σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου, λέγοντας ότι δεν θα υποκύψει στις ενεργειακές ανάγκες της ακμάζουσας οικονομίας και του αυξανόμενου πληθυσμού του, που σήμερα ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια άτομα.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 25% στην Ινδία ως ποινή για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιπλέον του ήδη υπάρχοντος δασμού 25%.

«Θα ήταν σχεδόν αδύνατο για την Ινδία να σταματήσει ξαφνικά τις αγορές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της», δήλωσε η Muyu Xu, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στην εταιρεία εμπορικών πληροφοριών Kpler.

Η Ρωσία εξάγει περίπου 1,7-1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην Ινδία, σύμφωνα με την Xu.

«Δεν νομίζω ότι η Ινδία μπορεί να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο από τη μια μέρα στην άλλη. Οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες», δήλωσε στο CNN. «Η αντικατάσταση αυτού του όγκου από μια άλλη αγορά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πέρα από την καθαρή ποσότητα, οι διαφορές στην ποιότητα του αργού πετρελαίου και στην απόδοση των διυλιστηρίων καθιστούν την αντικατάσταση πολύ πιο δύσκολη από μια απλή ανταλλαγή», κατέληξε.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, τα κρατικά διυλιστήρια μείωσαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου τους τελευταίους μήνες, ενώ ορισμένοι ιδιωτικοί παράγοντες αύξησαν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Η κρατική εταιρεία «Indian Oil Corporation Limited» αγόρασε 10,35 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με 4,62 εκατομμύρια βαρέλια που είχε αγοράσει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Μέχρι στιγμής, τον Οκτώβριο, η Indian Oil Corporation Limited αγόρασε 7,03 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ξεκάθαρη πρωτιά στην πρωινή αρένα – Οι «Αταίριαστοι» μπαίνουν σφήνα στη ψυχαγωγία

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη» του: «Από γκάφα σε γκάφα»

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Κρουζ - Άνα ντε Άρμας: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους - Ο ρόλος της Σαϊεντολογίας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησε συνομήλικος του και τον παρενόχλησε μαζί με 13χρονη

10:50ΠΑΙΔΕΙΑ

«Σκουπιδότοπος» η Σχολή Καλών Τεχνών: Δεν γίνονται μαθήματα - «Εξαφανίζονται» οι καθηγητές

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Τομίιτσι Μουραγιάμα, σε ηλικία 101 ετών

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Πώς το ιστορικό παραλήρημα του Πούτιν στην Αλάσκα ώθησε τον Τραμπ κοντά στην Ουκρανία»

10:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεφτσένκο: «Δεν είχαμε καμία συζήτηση με τον Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Λεμεσό - Γάζωσαν μέσα στο αυτοκίνητο γνωστό επιχειρηματία και παράγοντα ποδοσφαίρου

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πώς ο «πόλεμος» του Καρόλου και της Νταϊάνα συνέτριψε τους Ουίλιαμ και Χάρι - Η ερώτηση «φωτιά» και η ανησυχία της βασίλισσας

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολικές αρκούδες κατέλαβαν ρωσικό νησί - Βίντεο

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Τα δεδομένα που «κλειδώνει» το GFS

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Δελχί: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα» για το μπλόκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

10:05LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Άκη Παυλόπουλο: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η νέα τάση που κατακλύζει την Ευρώπη

10:00ΥΓΕΙΑ

Νόσος Graves: Η συχνότερη αιτία ενός υπερδραστήριου θυρεοειδή!

09:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Αθηναϊκός κάνει καταγγελία στη FIBA για προκλητική ανάρτηση της τουρκικής Μπεσίκτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

10:05LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Άκη Παυλόπουλο: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί από καραμπόλα στις Αφίδνες - Απανθρακώθηκε οδηγός στην Κόρινθο

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Πώς το ιστορικό παραλήρημα του Πούτιν στην Αλάσκα ώθησε τον Τραμπ κοντά στην Ουκρανία»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Λεμεσό - Γάζωσαν μέσα στο αυτοκίνητο γνωστό επιχειρηματία και παράγοντα ποδοσφαίρου

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα 26χρονης Λευκορωσίδας: «Παγίδα θανάτου» η δουλειά μοντέλου στην Ταϊλάνδη - Την σκότωσαν και πούλησαν τα όργανά της;

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Η σφαγή των αμνών» μετά την ευλογιά: Ολοκληρωτική καταστροφή για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας - Αποστολή του Newsbomb

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δημόσιες εκτελέσεις, εμπρησμοί και μάχες - Η Χαμάς, οι 4 ισχυρές πολιτοφυλακές και η στρατηγική «διαίρει και βασίλευε»

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» τα επιδόματα τον Νοέμβριο: Πλήρης οδηγός για τα 250 ευρώ, το ενοίκιο και το επίδομα παιδιού

10:50ΠΑΙΔΕΙΑ

«Σκουπιδότοπος» η Σχολή Καλών Τεχνών: Δεν γίνονται μαθήματα - «Εξαφανίζονται» οι καθηγητές

06:36LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: 7 υποθέσεις που εξιχνίασε η Αγγελική Νικολούλη

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αδωνις Γεωργιάδης κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη» του: «Από γκάφα σε γκάφα»

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα έπεσε στις μπάρες στον Κηφισό – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Τα δεδομένα που «κλειδώνει» το GFS

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ