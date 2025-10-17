ΗΠΑ: Παραδόθηκε στις αρχές ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ

Ο Τζον Μπόλτον και ο Ντόναλντ Τραμπ το 2018.

Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, παραδόθηκε στις αρχές την Παρασκευή (17/10), αφού κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακό ανακριτικό συμβούλιο για κακιά διαχείρηση απόρρητων πληροφοριών.

Οι 18 κατηγορίες προέρχονται από ισχυρισμούς ότι μοιράστηκε ή διατήρησε ευαίσθητο υλικό, συμπεριλαμβανομένου και υλικού που χαρακτηρίζεται ως άκρως απόρρητο.

Ο Μπόλτον υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο με διαμάχες και έχει γίνει ένας από τους πιο ηχηρούς δημόσιους επικριτές του προέδρου.

Η απαγγελία κατηγοριών καθιστά τον 76χρονο Μπόλτον τον τρίτο πολιτικό αντίπαλο του προέδρου των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει κατηγορίες τις τελευταίες εβδομάδες.

Ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης δεκαετιών, σύμφωνα με το Sky News.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Μπόλτον ότι χρησιμοποίησε εφαρμογές προσωπικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να μεταδώσει παράνομα ευαίσθητες πληροφορίες.

«Αυτά τα έγγραφα αποκάλυψαν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιθέσεις, ξένους εχθρούς και σχέσεις εξωτερικής πολιτικής», έγραψαν οι εισαγγελείς.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Μπόλτον δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τη «νόμιμη συμπεριφορά» του.

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του 45ου και 47ου προέδρου πρόσθεσε ότι «έχει γίνει ο τελευταίος στόχος της χρήσης του υπουργείου Δικαιοσύνης ως όπλου για να απαγγείλει κατηγορίες σε όσους ο Τραμπ θεωρεί εχθρούς του, κατηγορίες που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν ή παραποιούν τα γεγονότα».

*Με πληροφορίες από Sky News, BBC

