Δεν εξετάζει την αγορά περισσότερων νέων F-35 η Γερμανία

Δημοσιέυματα των τελευταίων ημερών υποστήριζαν ότι το Βερολίνο θα προχωρούσε στην απόκτηση επιπλέον 15 μαχητικών αεροσκαφών F-35

Newsbomb

Φωτ. Αρχείου

Διαψεύδοντας πρόσφατα δημοσιεύματα, ένας εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε την Τρίτη (21/10) ότι η Γερμανία δεν εξετάζει προς το παρόν την αγορά επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Μια κοινοβουλευτική πηγή δήλωσε τη Δευτέρα (20/10) στο Reuters ότι ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σκοπεύει να παραγγείλει επιπλέον 15 μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τον αμερικανικό κατασκευαστή Lockheed Martin, ενισχύοντας έτσι ένα προηγούμενο δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η αγορά επιπλέον F-35 δεν εξετάζεται προς το παρόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

*Με πληροφορίες από Reuters

