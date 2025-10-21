Δεν εξετάζει την αγορά περισσότερων νέων F-35 η Γερμανία
Δημοσιέυματα των τελευταίων ημερών υποστήριζαν ότι το Βερολίνο θα προχωρούσε στην απόκτηση επιπλέον 15 μαχητικών αεροσκαφών F-35
Διαψεύδοντας πρόσφατα δημοσιεύματα, ένας εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε την Τρίτη (21/10) ότι η Γερμανία δεν εξετάζει προς το παρόν την αγορά επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Μια κοινοβουλευτική πηγή δήλωσε τη Δευτέρα (20/10) στο Reuters ότι ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σκοπεύει να παραγγείλει επιπλέον 15 μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τον αμερικανικό κατασκευαστή Lockheed Martin, ενισχύοντας έτσι ένα προηγούμενο δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η αγορά επιπλέον F-35 δεν εξετάζεται προς το παρόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
*Με πληροφορίες από Reuters