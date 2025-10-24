Μεξικό: «Σε πολύ προχωρημένο στάδιο» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, σε συνέντευξη τύπου στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού είναι "σε πολύ προχωρημένο στάδιο", δήλωσε σήμερα η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, μετά την ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή του διαλόγου με τον Καναδά, τρίτο εταίρο της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (NAFTA).

Ο υπουργός Οικονομίας του Μεξικού Μαρσέλο Εμπραρντ "θα μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στη σύνοδο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, όπου θα έχει ακόμη συναντήσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ", δήλωσε η Σέινμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου.

"Θα περιμένουμε", δήλωσε η πρόεδρος απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι διαφορές μεταξύ της Οτάβας και της Ουάσινγκτον στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής.

"Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σχέση με τον Καναδά... στην περίπτωση του Μεξικού, έχουμε προχωρήσει πολύ".

Όταν ρωτήθηκε εάν το Μεξικό θα μπορούσε να συνεχίσει μόνο του με τον Καναδά, η πρόεδρος είπε: "Ας μην προτρέχουμε".

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε απότομα το βράδυ της Πέμπτης τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, καθώς εξοργίστηκε με μια διαφημιστική εκστρατεία του Οντάριο κατά της αύξησης των τελωνειακών δασμών, κι ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προσπαθεί σήμερα να κατευνάσει το κλίμα.

Η Σέινμπαουμ εμφανίστηκε αισιόδοξη ως προς τη δυνατότητα που θα μπορούσε να έχει ο υπουργός Οικονομίας να "συνάψει ορισμένες συμφωνίες" με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Νότια Κορέα.

"Προχωράμε πολύ καλά στην εξέταση των σημείων που έχουν θέσει και τα οποία θεωρούν εμπόδια για την εμπορική συμφωνία. Δεν θεωρούμε τα περισσότερα από αυτά ως τέτοια", δήλωσε.

Τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Μεξικό του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, οι δύο χώρες τάχθηκαν υπέρ μιας πιο "δίκαιης" και πιο "αποτελεσματικής" βορειοαμερικανικής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, καθώς ο Τραμπ απειλεί με την επιβολή φόρων τους γείτονες του και εμπορικούς του εταίρους.

