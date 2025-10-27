Ουκρανία: Εργασίες για σχέδιο εκεχειρίας εντός των επόμενων 10 ημερών

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να εργαστούν για ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

H δήλωση του Ουκρανού προέδρου έπεται πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει ο πόλεμος επί των σημερινών γραμμών του μετώπου.

«Μερικά γρήγορα σημεία - όπως ένα σχέδιο για κατάπαυση του πυρός. Αποφασίσαμε ότι θα εργαστούμε πάνω σε αυτό την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες 10 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι στην Axios.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία - εν μέρει σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Ρωσία να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις - ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά και «παρόμοια πράγματα» που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση πριν το ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει.

Διαβάστε επίσης