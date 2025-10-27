Γαλλία: «Έμφραγμα» στα τρένα υψηλής ταχύτητας λόγω βανδαλισμού - Ακυρώσεις δρομολογίων

Σιδηροδρομικά καλώδια πυρπολήθηκαν σκόπιμα, ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Philippe Tabarot

Γαλλία: «Έμφραγμα» στα τρένα υψηλής ταχύτητας λόγω βανδαλισμού - Ακυρώσεις δρομολογίων

Φωτ. Αρχείου

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV) σε βασική σιδηροδρομική γραμμή της Γαλλίας έχει διαταραχθεί σοβαρά από τις 6 το πρωί της Δευτέρας (27/10), εξαιτίας περιστατικού βανδαλισμού μεταξύ Λυών και Αβινιόν, με αποτέλεσμα την ακύρωση πολλών δρομολογίων και σημαντικές καθυστερήσεις προς Παρίσι.

Πολλά τρένα TGV μεταξύ Παρισιού και Μασσαλίας, Μονπελιέ και Νίκαιας έχουν ήδη ακυρωθεί. Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα τρένα που αναχωρούν από τη νοτιοανατολική Γαλλία προς Παρίσι, Λυών ή Στρασβούργο έχουν καθυστερήσεις έως και πέντε ώρες. Στο σταθμό Lyon Part-Dieu, τα τρένα προς Μασσαλία έχουν ακυρωθεί, όπως και οι συνδέσεις προς Λουξεμβούργο ή Χάβρη, σύμφωνα με τη Le Monde.

«Ορισμένα τρένα κυκλοφορούν μέσω άλλης διαδρομής, χρησιμοποιώντας την γραμμή συμβατικών ταχυτήτων, με εκτιμώμενη καθυστέρηση άνω των 2 ωρών και 30 λεπτών», αναφέρει η εταιρεία SNCF στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η διαδρομή είναι «μπλοκαρισμένη λόγω της παρουσίας ενός αχρηστευμένου τρένου», προσθέτει η εταιρεία.

«Οι υπάλληλοί μας επί τόπου εκτιμούν ότι οι εργασίες επισκευής θα διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες», εξήγησε η SNCF στο AFP. Η σιδηροδρομική εταιρεία επιβεβαιώνει ότι «η κυκλοφορία θα μπορούσε να ξαναρχίσει απόψε, αλλά θα παραμείνει διαταραγμένη» και ότι «η κυκλοφορία θα επανέλθει κανονικά από αύριο το πρωί».

Σκόπιμη πυρπόληση των καλωδίων

Η αιτία των διαταραχών είναι «φωτιά σε καλώδια σηματοδότησης», όπως αναφέρει η SNCF στην ιστοσελίδα της, καταγγέλλοντας «πράξη βανδαλισμού». Ο υπουργός Μεταφορών, Philippe Tabarot, έγραψε στο X ότι «σιδηροδρομικά καλώδια [είχαν] πυρποληθεί σκόπιμα νότια της Valence TGV».

Τη Δευτέρα το πρωί, υπάλληλοι του δικτύου της SNCF ανακάλυψαν μια φωτιά σε καλώδια νότια της Βαλενς, εξήγησε η SNCF στο AFP, προσθέτοντας ότι «οι χωροφύλακες [είχαν] μεταβεί στον τόπο του συμβάντος». Συνολικά, πρέπει να αντικατασταθούν «16 καλώδια σε μήκος 25 μέτρων», διευκρίνισε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι «τα καλώδια αντικατάστασης [ήταν] καθ' οδόν».

Σύμφωνα με την αστυνομία της Drôme, η πράξη βανδαλισμού έλαβε χώρα στην κοινότητα Alixan, όπου βρίσκεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Valence TGV. Η έρευνα ανατέθηκε στην ερευνητική ομάδα της Romans-sur-Isère, ενώ η ομάδα ταυτοποίησης εγκληματιών της αστυνομίας της Drôme έχει επίσης αναλάβει την υπόθεση, όπως δήλωσε η αστυνομία στο AFP.

Την Κυριακή, οι γραμμές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας υπέστησαν σοβαρές διαταραχές λόγω ηλεκτρικής βλάβης. Συνολικά, εννέα τρένα ακυρώθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο TGV, ενώ άλλα υπέστησαν καθυστερήσεις έως και επτά ωρών. Ωστόσο, δεν υπήρξε «ρήξη αλυσοειδούς γραμμής επαφής», όπως διευκρίνισε τη Δευτέρα η SNCF στο AFP.

*Με πληροφορίες από Le Monde, AFP

