Ρωσία: Συνάντηση Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας

Με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας συναντήθηκε τη Δευτέρα (27/10) στο Κρεμλίνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχθηκε την Τσε Σον Χούι παρουσία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας να μεταφέρει στον Κιμ Γιονγκ Ουν ότι «όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Το ταξίδι της υπουργού Εξωτερικών της Πιονγκ Γιανγκ σε Ρωσία και Λευκορωσία είχε ανακοινωθεί την Κυριακή (26/10) από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της απομονωμένης χώρας, χωρίς να δοθούν διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα.

Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στις δυο χώρες «κατόπιν προσκλήσεων των υπουργείων Εξωτερικών» της Μόσχας και του Μινσκ, ανέφερε η ανακοίνωση του πρακτορείου.

Μία ενισχυμένη σχέση με Μόσχα και Μινσκ

Η σχέση της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας ενισχύθηκε σημαντικά μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο το 2022, με την Πιονγκγιάνγκ να παρέχει υποστήριξη στον σύμμαχό της.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκάσενκα τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο, στο περιθώριο στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ανακοίνωση των επισκέψεων της ΥΠΕΞ Τσε καταγράφεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από την Τετάρτη στη Νότια Κορέα, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο ρεπουμπλικάνος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι «ανοικτός» σε πιθανή συνάντηση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ κατά την ασιατική περιοδεία του, για πρώτη φορά μετά το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στο αξίωμα. Από την άλλη, ο βορειοκορεάτης ηγέτης είπε πως η επανέναρξη του διαλόγου με την Ουάσιγκτον έχει προϋπόθεση την εγκατάλειψη της αμερικανικής απαίτησης να καταστραφεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ.

