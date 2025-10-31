Halloween: Πέντε πραγματικές τρομακτικές ιστορίες για να μπείτε στο κλίμα της γιορτής

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το Halloween (Χάλογουιν), το οποίο εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία νύχτα του Οκτωβρίου, οι ιστορίες που φοβίζουν έρχονται στο προσκήνιο. Ακολουθούν πέντε τέτοιες ιστορίες οι οποίες όμως έχουν συμβεί στην πραγματικότητα.

Το σπίτι του φόνου με το τσεκούρι

Το σπίτι του φόνου με το τσεκούρι (Villisca Axe Murder House) στη μικρή πόλη Villisca της Αϊόβα είναι ένα γνωστό τουριστικό αξιοθέατο για τους κυνηγούς φαντασμάτων και τους λάτρεις του τρόμου. Ο τόπος ενός φρικτού ανεξιχνίαστου φόνου το 1912, στον οποίο έξι παιδιά και δύο ενήλικες σκοτώθηκαν, και τα κρανία τους συνθλίφθηκαν εντελώς από το τσεκούρι ενός άγνωστου δράστη, αγοράστηκε το 1994, αποκαταστάθηκε στην κατάσταση του 1912 και μετατράπηκε σε τουριστικό προορισμό. Η διαμονή στο παλιό στοιχειωμένο σπίτι κοστίζει 428 δολάρια τη βραδιά, όπου οι επισκέπτες αναφέρουν πάντα παράξενες παραφυσικές εμπειρίες, όπως οράματα ενός άνδρα με τσεκούρι που περιφέρεται στους διαδρόμους ή αμυδρές κραυγές παιδιών.

Αλλά τον Νοέμβριο του 2014, η τρομακτική ιστορία πήρε μια πιο σκοτεινή τροπή. Ο Robert Steven Laursen Jr., 37 ετών, από το Rhinelander της Αϊόβα, βρισκόταν σε μια συνηθισμένη επίσκεψη αναψυχής με φίλους, όταν τα πράγματα πήραν έγιναν πολύ πιο σοβαρά.

Οι φίλοι του τον βρήκαν μαχαιρωμένο στο στήθος — μια πληγή που κατά τα φαινόμενα προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του — κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο Laursen μεταφέρθηκε σε ένα κοντινό νοσοκομείο πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο στο Creighton University Medical Center στην Ομάχα.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Montgomery δήλωσε ότι ο Laursen υπέστη τον αυτοτραυματισμό περίπου στις 12:45 π.μ., δηλαδή περίπου την ίδια ώρα που ξεκίνησαν οι δολοφονίες του 1912 στο σπίτι.

Ο Laursen ανάρρωσε από τα τραύματά του, αλλά δεν μίλησε ποτέ δημόσια για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Για τη Martha Linn, την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, το περιστατικό ήταν εξαιρετικά τρομακτικό και της προκάλεσε αναστάτωση. «Είναι δημοσιότητα, αλλά δεν είναι ακριβώς το είδος της δημοσιότητας που θα ήθελες να έχεις. Δεν θέλω οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι όταν έρχονται στο Villisca Axe Murder House θα συμβεί κάτι που θα τους κάνει να κάνουν κάτι τέτοιο». Το σπίτι παραμένει ανοιχτό για τουριστικές επισκέψεις και διανυκτερεύσεις μέχρι σήμερα.

Η στοιχειωμένη κούκλα Έλσα

Όταν σκέφτεστε στοιχειωμένες κούκλες, πιθανότατα σας έρχεται στο μυαλό η τρομακτική παλιά πορσελάνινη κούκλα από την βικτωριανή εποχή. Πιθανότατα δεν έχετε καμία τέτοια κούκλα στο σπίτι σας. Ωστόσο, μην αισθάνεστε πολύ άνετα με τα παιδικά παιχνίδια: μια κούκλα της Έλσα από την ταινία Frozen της Disney, που δόθηκε ως δώρο τα Χριστούγεννα του 2013 στην περιοχή του Χιούστον, έγινε πρωτοσέλιδο νωρίτερα φέτος, όταν φαινόταν να έχει στοιχειωθεί.

Η κούκλα απήγγειλε φράσεις από την ταινία Frozen και τραγούδησε το «Let It Go» όταν πατήθηκε ένα κουμπί στο κολιέ της.

«Για δύο χρόνια το έκανε αυτό στα αγγλικά», είπε η μητέρα Έμιλι Μαντόνια. «Το 2015, άρχισε να το κάνει εναλλάξ στα ισπανικά και στα αγγλικά. Δεν υπήρχε κουμπί που να αλλάζει τη γλώσσα, ήταν απλά τυχαίο».

Η οικογένεια είχε την κούκλα για περισσότερα από έξι χρόνια και δεν είχε αλλάξει ποτέ τις μπαταρίες της. Η μητέρα λέει ότι η κούκλα άρχιζε τυχαία να μιλάει και να τραγουδάει ακόμα και με το διακόπτη της κλειστό.

Η οικογένεια αποφάσισε να πετάξει την ανατριχιαστική κούκλα τον Δεκέμβριο του 2019. Μερικές εβδομάδες αργότερα, την βρήκαν μέσα στο σαλόνι τους. «Τα παιδιά επέμεναν ότι δεν την έβαλαν εκεί, και τους πίστεψα γιατί δεν θα έψαχναν στα σκουπίδια έξω», είπε η Μαντόνια στο KPRC2 Houston News.

Σε εκείνο το σημείο, η Έλσα σταμάτησε να τραγουδάει την αγγλική εκδοχή του «Let It Go» και μιλούσε μόνο ισπανικά όταν της πατούσαν το κουμπί. Η οικογένεια έβαλε τότε την παράξενη κούκλα σε διπλή σακούλα και την έβαλε στο κάτω μέρος των σκουπιδιών τους, τα οποία βγήκαν έξω την ημέρα αποκομιδής. Λίγο μετά έφυγαν για ταξίδι, αλλά όταν επέστρεψαν, η Έλσα είχε επιστρέψει και περίμενε στην πίσω αυλή του σπιτιού τους.

Αυτή τη φορά, η οικογένεια έστειλε την Έλσα με το ταχυδρομείο σε έναν οικογενειακό φίλο στο Μινεσότα, ο οποίος κόλλησε την στοιχειωμένη κούκλα στον μπροστινό προφυλακτήρα του φορτηγού του. Δεν φαίνεται να έχει επιστρέψει ακόμα στο Χιούστον, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Μαντόνια στο Facebook τον Φεβρουάριο σχετικά με την ανατριχιαστική κούκλα.

Λατρεία του Διαβόλου στη Φλόριντα

Φίλοι παρατήρησαν ότι η Ντανιέλ Χάρκινς, μια 35χρονη δασκάλα κοντά στη Σεντ Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα, άρχισε να συμπεριφέρεται παράξενα τον Ιούνιο του 2012, αναπτύσσοντας ενδιαφέρον για σατανιστικές τελετές.

Λίγο αργότερα, συνελήφθη για κακοποίηση επτά πρώην μαθητών της, όπως ανέφερε η Tampa Bay Times:

Η Ντανιέλ Χάρκινς είπε στα παιδιά ότι έπρεπε να απαλλαγούν από τους δαίμονες που είχαν στο σώμα τους, καθώς η ομάδα συγκεντρώθηκε το Σάββατο πριν το σούρουπο γύρω από μια μικρή φωτιά κοντά στην αποβάθρα της Σεντ Πίτερσμπεργκ. Έπρεπε να κόψουν το δέρμα τους για να βγουν τα κακά πνεύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια, έπρεπε να κάψουν τις πληγές για να βεβαιωθούν ότι τα πνεύματα δεν θα επέστρεφαν.

Όταν η Χάρκινς έβαλε έναν αναπτήρα στο χέρι ενός εφήβου, ο άνεμος έσβησε τη φλόγα, σύμφωνα με την αστυνομία. Αυτό την ώθησε να ρίξει άρωμα στο χέρι του πριν το βάλει φωτιά. Ο νεαρός υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένας άλλος έφηβος άνοιξε πληγή στον λαιμό του με ένα σπασμένο μπουκάλι. Η Harkins χρησιμοποίησε μια φλόγα για να ζεστάνει ένα μικρό κλειδί, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποίησε για να καυτηριάσει την πληγή.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε επειδή ένας φίλος ενός από τους μαθητές που συμμετείχε στο τελετουργικό σήμανε συναγερμό. Ωστόσο, κανένας από τους μαθητές δεν μίλησε στους γονείς του για το συμβάν ούτε έκανε κάποιο σχόλιο μετά τη σύλληψη της Χάρκινς για βαριά σωματική βλάβη και κακοποίηση ανηλίκου.

Την εποχή εκείνη, το NBC μετέδωσε ότι οι ερευνητές δήλωσαν ότι είχαν μιλήσει με τη Χάρκινς, αλλά αυτή δεν εξήγησε ποια θρησκεία θα απαιτούσε τόσο δραστικά μέτρα.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Σεντ Πίτερσμπεργκ δήλωσε: «Δεν μας έχει ενημερώσει ακριβώς τι προσπαθούσε να επιτύχει με αυτό».

Ο τηλεφωνικός stalker

Το 2007, το ABC News κατέγραψε μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων σε οικογένειες με τρομακτικά συγκεκριμένες απειλές θανάτου. Οι άγνωστοι καλούντες γνώριζαν ακριβώς τι έκαναν οι οικογένειες και τι φορούσαν.

Οι οικογένειες λένε ότι οι κλήσεις έρχονταν όλες τις ώρες της νύχτας, απειλώντας να σκοτώσουν τα παιδιά τους, τα κατοικίδια τους και τους παππούδες τους. Έρχονταν φωνητικά μηνύματα, που έπαιζαν ηχογραφήσεις των ιδιωτικών συνομιλιών τους, συμπεριλαμβανομένης μιας με έναν ντετέκτιβ της τοπικής αστυνομίας.

Ο καλών γνωρίζει τι φορούν και τι κάνουν. Και μετά από μήνες ερευνών, η αστυνομία φαίνεται ανίκανη να τους σταματήσει.

Αυτό συνέχιζε για μήνες με την οικογένεια Kuykenall, η οποία ανέφερε έναν καλούντα με τραχιά φωνή που απειλούσε να τους κόψει το λαιμό.

Η αστυνομία προσπάθησε να βρει τον ένοχο, αλλά οι κλήσεις εντοπίστηκαν στα ίδια τα τηλέφωνα των Kuykendalls — ακόμα και όταν ήταν κλειστά.

Η κατάσταση χειροτέρεψε. Οι Kuykendalls και άλλες δύο οικογένειες από το Fircrest δήλωσαν στο ABC News ότι πιστεύουν ότι οι καλούντες χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να τους κατασκοπεύουν. Λένε ότι οι χάκερ γνωρίζουν κάθε τους κίνηση: πού βρίσκονται, τι κάνουν και τι φορούν.

Ισέι ο Κανίβαλος

Το 1974, ο 24χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου Wako, Ισέι Σαγκάβα, φέρεται να ακολούθησε μια Γερμανίδα στο σπίτι της στο Τόκιο της Ιαπωνίας, να εισέβαλε στο διαμέρισμά της ενώ κοιμόταν και να προσπάθησε να κόψει ένα κομμάτι σάρκας από το σώμα της για να το φάει. Όταν ξύπνησε, φέρεται να πάλεψε μαζί του και αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με ένα ντοκιμαντέρ του 2012 που κάλυψε την παράξενη ιστορία του Ισέι, κατηγορήθηκε λανθασμένα για απόπειρα βιασμού και ο πλούσιος πατέρας του πλήρωσε το θύμα εκτός δικαστηρίου για να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Επτά χρόνια αργότερα, το 1981, φέρεται να διέπραξε φόνο στη Γαλλία, πυροβολώντας και τρώγοντας μια συμφοιτήτρια του, τη Renée Hartevelt. Ο Ισέι κατέγραψε με ανατριχιαστικό τρόπο όλη την εμπειρία με φωτογραφίες και συνελήφθη ξανά από τις αρχές ενώ προσπαθούσε να πετάξει το υπόλοιπο σώμα της στη λίμνη Bois de Boulogne.

Απελάθηκε πίσω στην Ιαπωνία και εισήχθη σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Για άγνωστο λόγο, οι ψυχολόγοι του στην Ιαπωνία δήλωσαν ότι ήταν υγιής. Επιπλέον, μια νομική λεπτομέρεια που αφορούσε την άρνηση της γαλλικής κυβέρνησης να παραδώσει τα έγγραφα της υπόθεσής του είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθούν εντελώς οι κατηγορίες για φόνο. Έφυγε από το ψυχιατρικό νοσοκομείο και, σύμφωνα με πληροφορίες, από τότε κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο Ισέι έχει γίνει μάλιστα μια αμφιλεγόμενη διασημότητα, έχοντας γράψει πάνω από 20 βιβλία. Σύμφωνα με το Japan Today, πρόσφατα φαντασιωνόταν μια ανώνυμη τηλεοπτική ηθοποιό, λέγοντας:

«Θα ρίξω μια ματιά στο μηρό της και θα σκεφτώ: "Φαίνεται πολύ νόστιμο". Αλλά δεν νιώθω ότι θέλω πραγματικά να το φάω. Καθώς έχω ήδη διαπράξει κανιβαλισμό μία φορά, δεν έχει νόημα να διατηρώ την επιθυμία για αυτό. Στο βιβλίο μου, έγραψα ότι το ανθρώπινο κρέας ήταν νόστιμο, αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Προτιμώ να φάω βοδινό κρέας Matsuzaka. Αλλά επειδή επιθυμούσα να καταναλώσω ανθρώπινη σάρκα για τόσο καιρό, κατάφερα να πείσω τον εαυτό μου ότι θα ήταν απαραίτητα νόστιμη».

Η δολοφονία της Γαλλίδας φοιτήτριας αναφέρεται επίσης στο τραγούδι των Rolling Stones «Too Much Blood», με τους στίχους: «Και όταν την έφαγε, πήρε τα κόκαλά της/Στο Bois de Boulogne». Σήμερα είναι 73 ετών και συνεχίζει να ζει στην πόλη Καβάσκι της Ιαπωνίας.

Διαβάστε επίσης