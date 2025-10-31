Πώς ξεκίνησε στ' αλήθεια το Halloween; Η ιστορία της πιο τρομακτικής γιορτής του χρόνου

Πόσα γνωρίζουμε πραγματικά για την ιστορία και την προέλευση του Halloween (Χάλογουιν) αυτής της «τρομακτικής» γιορτής;

Μια γιορτή που συνδυάζει στοιχεία παγανισμού και χριστιανισμού, επηρεασμένη από την παράδοση και την εξέλιξη των λαών που τη διαμόρφωσαν.

Δύο παραδόσεις, μία νέα γιορτή

Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, οι Βρετανοί και οι Ιρλανδοί γιόρταζαν το αρχαίο κελτικό έθιμο του Σόουιν (Samhain), που σημαίνει «το τέλος του καλοκαιριού». Η γιορτή αυτή πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου και σηματοδοτούσε την αρχή του Κελτικού Νέου Έτους.

Εκείνη τη νύχτα πίστευαν πως τα πνεύματα των νεκρών επισκέπτονταν τους ζωντανούς. Από φόβο τόσο για τα φαντάσματα όσο και για την καταστροφή της σοδειάς, οι κάτοικοι μεταμφιέζονταν για να τα τρομάξουν, άναβαν φωτιές και ετοίμαζαν φαγητά για να τα καλοπιάσουν.

Η παράδοση αυτή άλλαξε όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τις κελτικές περιοχές, με αποτέλεσμα δύο ρωμαϊκές γιορτές να συγχωνευτούν με το Σόουιν.

Η μία ονομαζόταν «Φεράλια», στην οποία οι Ρωμαίοι τιμούσαν τους νεκρούς τους κάνοντας προσφορές στους τάφους των προγόνων τους.

Αναπαράσταση ρωμαϊκής τελετής κατά τη διάρκεια της γιορτής Feralia, αφιερωμένης στη μνήμη των νεκρών. Οι συγγενείς πρόσφεραν τροφές, κρασί και στεφάνια στους τάφους, αποτίοντας φόρο τιμής στις ψυχές των προγόνων τους.

Η δεύτερη ήταν η γιορτή της «Πομόνας», αφιερωμένη στη ρωμαϊκή θεά των φρούτων και των δέντρων. Το μήλο, σύμβολο της Πομόνας, εξηγεί το παλιό έθιμο του Χάλογουιν– το γνωστό «bobbing for apples».

Η θεά Πομόνα - η ρωμαϊκή θεά των φρούτων και των δέντρων, σύμβολο της αφθονίας και της γονιμότητας. Το μήλο, που κρατά στο χέρι της, συνδέεται με τα αρχαία ρωμαϊκά έθιμα και αργότερα με τη γιορτή του Halloween

Στο παιχνίδι αυτό, οι συμμετέχοντες προσπαθούν να πιάσουν μήλα που επιπλέουν σε μια λεκάνη με νερό, χρησιμοποιώντας μόνο το στόμα τους. Η παράδοση έλεγε πως όποιος κατάφερνε να πιάσει το μήλο, θα ήταν ο επόμενος που θα παντρευόταν.

Αιώνες αργότερα, με την εξάπλωση του χριστιανισμού στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, τα έθιμα αυτά διατηρήθηκαν, προσαρμοσμένα πλέον στη νέα θρησκεία.

Έτσι την 1η Νοεμβρίου- μία ημέρα μετά το Halloween - καθιερώθηκε η γιορτή των Αγίων Πάντων (All Hallows’ Day), ενώ στις 2 Νοεμβρίου συναντάμε την Ημέρα των Ψυχών (All Souls’ Day), αφιερωμένη στη μνήμη όλων των νεκρών – αντίστοιχη με τα Ψυχοσάββατα της ορθόδοξης παράδοσης.

Άγιοι και μάρτυρες της χριστιανικής πίστης στη γιορτή των Αγίων Πάντων (All Hallows’ Day), που τιμάται την 1η Νοεμβρίου.»

Από πού πήρε το όνομά της η γιορτή;

Το βράδυ πριν από το All Hallows’ Day, οι πιστοί κρατούσαν αγρυπνία. Με τα χρόνια, η λέξη «eve» (παραμονή) στα σκωτικά συντομεύτηκε σε «e’en» ή «een», κι έτσι το All Hallows’ Eve έγινε Hallowe’en (Halloween) δηλαδή «Ιερό Βράδυ».

Με την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων στη Βόρεια Αμερική, τα ευρωπαϊκά έθιμα συνδυάστηκαν με νέα στοιχεία, δημιουργώντας τη σύγχρονη, αμερικανική εκδοχή της γιορτής.

Πώς γιορτάζεται το Halloween σήμερα;

Σήμερα, ο χαρακτήρας της γιορτής δεν είναι πια τόσο θρησκευτικός, καθώς ελάχιστοι πιστεύουν πραγματικά στα φαντάσματα. Το Halloween αποτελεί κυρίως μια ευκαιρία διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.

Γιατί οι κολοκύθες έγιναν σύμβολο του Halloween;

Το έθιμο του «Jack-o’-lantern» προέρχεται από έναν ιρλανδικό θρύλο για τον Stingy Jack, ο οποίος περιπλανιόταν ως φλόγα μέσα σε ένα γογγύλι, προσπαθώντας να τρομάξει τα κακά πνεύματα.

Ο Stingy Jack, η μορφή από τον ιρλανδικό θρύλο που ενέπνευσε το έθιμο του Jack-o’-Lantern.

Στην κελτική παράδοση, οι άνθρωποι σκάλιζαν γογγύλια και τοποθετούσαν μέσα σε αυτά κεριά για προστασία. Όταν το έθιμο έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα γογγύλια αντικαταστάθηκαν από κολοκύθες, επειδή υπήρχαν σε αφθονία και σκαλίζονταν πιο εύκολα.

Φάρσα ή κέρασμα;

Το γνωστό «Trick or Treat» έχει ρίζες σε ένα παλαιότερο βρετανικό έθιμο, γνωστό ως «Προσευχή ή κέρασμα» (Souling). Τα παιδιά προσέφεραν προσευχές για τις ψυχές των νεκρών με αντάλλαγμα ένα μικρό γλυκό, το λεγόμενο κέικ ψυχών (soul cake).

Στη Σκωτία και την Ιρλανδία, τα παιδιά φορούσαν κοστούμια και έλεγαν τραγούδια ή ποιήματα, ζητώντας κεράσματα από σπίτι σε σπίτι.

Με τα χρόνια, το έθιμο εξελίχθηκε και πήρε τη σημερινή του μορφή, «φάρσα ή κέρασμα», όπου τα παιδιά, ντυμένα με τρομακτικές στολές, γυρίζουν στις γειτονιές ζητώντας γλυκά και ζαχαρωτά.

