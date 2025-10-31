Halloween: Ο Αντετοκούνμπο ντύθηκε… minion και οι Μπακς τον «τρολάρουν» – Δείτε εικόνες

Με στολή… minion εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

«Το ψηλότερο minion που έχετε δει», έγραψαν οι Μπακς στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ, σε βίντεο που δημοσίευσαν, έγραψαν: «Minions, σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι» (σ.σ. ατάκα που χρησιμοποιεί ο Γκρου, ο κεντρικός ήρωας της ταινίας «Εγώ, ο Απαισιότατος»).

Όπως είναι φυσικό, η τρομερή εμφάνιση του Greek Freak κέρδισε χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια, ενώ, πάντα απολαμβάνει το ανάλογο ντύσιμο την εβδομάδα του Halloween.

Πέρυσι, έδωσε τη συνέντευξη μετά τον αγώνα φορώντας στολή του Mr. Potato Head, ενώ, το 2022, ο Γιάννης έκανε «φάρσα ή κέρασμα» (σ.σ. trick or treat) στο Μέκγουον ντυμένος με στολή Paw Patrol.