Με μαστίγωμα θα τιμωρεί η Σιγκαπούρη τους απατεώνες - Τι ορίζει ο νέος νόμος

Η Σιγκαπούρη θα αντιμετωπίζει πλέον την εγκληματικότητα με μαστίγωμα βάσει ενός νέου νόμου.

Το μέτρο, που ψηφίστηκε σε κοινοβουλευτική συνεδρίαση την Τρίτη, έρχεται σε μια περίοδο που οι οικονομικές απάτες εκρήγνυνται στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Τα θύματα απάτης στη Σιγκαπούρη έχουν χάσει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια (2,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) από το 2020, με ρεκόρ 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε απώλειες πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της τοπικής αστυνομίας. Η γιγάντωση του προβλήματος ανησύχησε τις αρχές, με τον αριθμό των περιπτώσεων να φτάνει σχεδόν τις 20.000 το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με απώλειες 456,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι απατεώνες και τα μέλη των κυκλωμάτων ή των συμμοριών θα αντιμετωπίσουν υποχρεωτική μαστίγωση (ραβδισμό) τουλάχιστον έξι χτυπημάτων, η οποία μπορεί να φτάσει τα 24 χτυπήματα, για ισχυρότερη αποτροπή, σύμφωνα με το νόμο. Όσοι βοηθούν τους απατεώνες θα αντιμετωπίσουν μαστίγωση έως και 12 χτυπημάτων, κατά την κρίση των αρχών.

«Οι απάτες είναι μακράν ο πιο διαδεδομένος τύπος εγκλήματος στη Σιγκαπούρη σήμερα», δήλωσε η Sim Ann, υπουργός Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. «Αποτελούν το 60% όλων των καταγγελλόμενων εγκλημάτων».

Singapore will cane scammers under a new law as the city-state grapples with crimes affecting thousands of people. pic.twitter.com/C2iY4LRBwN — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2025

Διαβάστε επίσης