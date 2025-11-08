ΗΠΑ: ενσωματώνουν το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ στο ψήφισμα του ΟΗΕ για δύναμη ασφάλειας στη Γάζα

Παρότι η Ουάσινγκτον συζήτησε το κείμενο με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και με αντιπροσωπείες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δεν άφησε περιθώριο για ουσιαστικές αλλαγές

ΗΠΑ: ενσωματώνουν το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ στο ψήφισμα του ΟΗΕ για δύναμη ασφάλειας στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από τη Μαλαισία για την Ιαπωνία, στις 27 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Evelyn Hockstein
Οι ΗΠΑ ενσωμάτωσαν πλήρως το 20 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ψήφισμα που επιδιώκουν να περάσουν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο τη σύσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα. Σύμφωνα με το Times of Israel, το σχέδιο προστέθηκε αυτούσιο ως παράρτημα, μετατρέποντάς το ουσιαστικά σε διεθνές νομικό κείμενο.

Την ίδια ώρα, ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι η προσθήκη του σχεδίου έγινε τις τελευταίες 48 ώρες. Παρότι η Ουάσινγκτον συζήτησε το κείμενο με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και με αντιπροσωπείες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δεν άφησε περιθώριο για ουσιαστικές αλλαγές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής

Μία από τις ελάχιστες τροποποιήσεις αφορά τη μεταβίβαση της διοίκησης της Γάζας από το προτεινόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» στην Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ).

Οι αρχικές εκδοχές του κειμένου προέβλεπαν ότι η μεταβίβαση θα γίνει μόνο όταν η ΠΑ ολοκληρώσει «ικανοποιητικά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων», με έγκριση του Συμβουλίου Ειρήνης. Κι όμως, η νεότερη εκδοχή αναφέρει ότι η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί όταν η ΠΑ ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις «όπως περιγράφονται» στο 20-σημείων σχέδιο του Τραμπ.

Το σχέδιο Τραμπ του 2020 περιλαμβάνει μια σειρά προϋποθέσεων για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, όπως η αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού κράτους - κάτι που η Ραμάλα αρνείται επί χρόνια, λέγοντας ότι η αναγνώριση στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Όσλο το 1993 αρκεί.

Την ίδια ώρα, η γαλλοσαουδαραβική πρόταση δίνει σαφέστερα κριτήρια:

  • κατάργηση του επίμαχου προγράμματος «pay-to-slay»,
  • αφαίρεση υποκίνησης από τα σχολικά βιβλία,
  • διεξαγωγή εκλογών.

Ο πρόεδρος της ΠΑ, Μαχμούντ Αμπάς, υπέγραψε τον Φεβρουάριο νόμο για την κατάργηση του παλαιού συστήματος επιδομάτων σε κρατούμενους ανάλογα με την ποινή τους. Έχει δεσμευτεί επίσης για εκλογές μέσα σε έναν χρόνο από τη λήξη του πολέμου. Όπως είπε τον Σεπτέμβριο, η ΠΑ αναπτύσσει νέο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τα πρότυπα της UNESCO, με ολοκλήρωση εντός διετίας.

