Νικολά Σαρκοζί: Προσωρινά ελεύθερος έπειτα από 20 ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας

Ένα αυτοκίνητο που φέρεται να μεταφέρει τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί φεύγει από τη φυλακή Sante, καθώς ο Σαρκοζί αποφυλακίζεται και τίθεται υπό δικαστική εποπτεία, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στο Παρίσι

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίστηκε πρόωρα το απόγευμα της Δευτέρας από τη φυλακή της Σαντέ στο Παρίσι, λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), ύστερα από απόφαση του Εφετείου του Παρισιού.

Ο 70χρονος πολιτικός επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, υπό αστυνομική συνοδεία, χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé, il est en route pour son domicile pic.twitter.com/oIX7ZBXFC4 — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

Η αποφυλάκισή του αποφασίστηκε ύστερα από 20 ημέρες εγκλεισμού, τις οποίες εξέτιε μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Σαρκοζί μπορεί να τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, θέτοντάς του αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουί Σαρκοζί, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου με την δημοσίευση μιας φωτογραφίας από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του, συνοδευόμενη από ένα σύντομο σχόλιο: «Ζήτω η ελευθερία!»

Σαρκοζί: Οι περιοριστικοί όροι

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, απαγορεύεται η έξοδος του από τη Γαλλία, οι οποιεσδήποτε επαφές με συγκατηγορούμενους ή μάρτυρες της υπόθεσης, καθώς και οι συναντήσεις του με τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στη φυλακή προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Νικολά Σαρκοζί φέρεται να περιέγραψε την εμπειρία του στη φυλακή ως «πολύ σκληρή» και «εξουθενωτική», παραδεχόμενος ότι δεν φανταζόταν πως στα 70 του χρόνια θα βίωνε κάτι τέτοιο. Εξέφρασε, ωστόσο, ευγνωμοσύνη προς το σωφρονιστικό προσωπικό της φυλακής της Σαντέ, το οποίο –όπως είπε– «κατέστησε υποφερτό αυτόν τον εφιάλτη».

Το αίτημα αποφυλάκισής του, που κατατέθηκε από τους δικηγόρους του λίγα λεπτά μετά τη σύλληψή του στις φυλακές La Santé στο Παρίσι στις 21 Οκτωβρίου, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από το Εφετείο του Παρισιού τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης: «Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα είναι για κάθε κρατούμενο, θα έλεγα μάλιστα ότι είναι εξαντλητικό», κατέθεσε ο Νικολά Σαρκοζί, σε δηλώσεις που μετέδωσε το AFP, προσθέτοντας ότι ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής στο προσωπικό της φυλακής που «έκανε αυτόν τον εφιάλτη (...) υποφερτό».

Σαρκοζί: Η λιβυκή χρηματοδότηση

Η υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης, η οποία απασχολεί τη γαλλική Δικαιοσύνη επί χρόνια, αφορά τις καταγγελίες ότι η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007 είχε ενισχυθεί παράνομα με εκατομμύρια ευρώ από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Ο πρώην πρόεδρος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία πολιτικών αντιπάλων».

Η έφεση επί της κύριας υπόθεσης αναμένεται να εκδικαστεί το 2026, με τον Σαρκοζί να αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης που ενδέχεται να ανασταλούν, εφόσον το εφετείο επικυρώσει τις καταδικαστικές αποφάσεις που τον βαρύνουν. Παράλληλα, εξακολουθεί να τελεί υπόδικος και σε άλλες δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με πολιτικές χρηματοδοτήσεις.

