Πώς η έλλειψη εκρηκτικών θα μπορούσε να κάνει τα καθημερινά είδη ακόμη πιο ακριβά

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί παγκόσμια έλλειψη της εκρηκτικής ουσίας TNT, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί παγκόσμια έλλειψη της εμπορικής εκρηκτικής ουσίας TNT. Η τιμή του TNT έχει εκτοξευθεί από 50 σεντς ανά λίβρα σε πάνω από 20 δολάρια ανά λίβρα τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τον Κλαρκ Μίκα, πρόεδρο του Ινστιτούτου Κατασκευαστών Εκρηκτικών. «Αυτό σημαίνει πιο ακριβά κατασκευαστικά έργα, πιο ακριβά έργα υποδομών, πιο ακριβή παραγωγή ενέργειας, όλα αυτά τα πράγματα στα οποία βασίζεται η οικονομία μας για να συνεχίσει να αναπτύσσεται», είπε.

Τον Νοέμβριο του 2024, η κατασκευάστρια εταιρεία αμυντικών υλικών Repkon USA έλαβε συμβόλαιο αξίας 435 εκατομμυρίων δολαρίων για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία μιας εγκατάστασης παραγωγής TNT που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του στρατού στο Γκράχαμ του Κεντάκι. Θα είναι το πρώτο εγχώριο εργοστάσιο TNT στις ΗΠΑ από το 1986, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί πριν από το 2028.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη TNT, μιας ισχυρής εκρηκτικής ουσίας που είναι απαραίτητη για την κατασκευή εμπορικών εκρηκτικών προϊόντων, όπως οι ενισχυτές χύτευσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιομηχανίες εξόρυξης και κατασκευών, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κατασκευαστών Εκρηκτικών ή IME. «Τα πάντα, από το κινητό σας τηλέφωνο μέχρι τον φορητό υπολογιστή σας, τους δρόμους που οδηγείτε για να πάτε στη δουλειά, τα σπίτια στα οποία ζείτε, σχεδόν όλα όσα χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, ξεκίνησαν από εμπορικά εκρηκτικά», δήλωσε ο πρόεδρος του IME, Κλαρκ Μίκα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται από ξένους προμηθευτές TNT από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν η τελευταία εγχώρια εγκατάσταση TNT έκλεισε σε μεγάλο βαθμό λόγω των ολοένα και πιο αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών. Η παραγωγή TNT δημιουργεί επικίνδυνα απόβλητα που ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος . Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία ασκεί πίεση στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού άμυνας.

«Πράγματι, η Κίνα και η Ρωσία ήταν αυτές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια πουλούσαν TNT απευθείας στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ έπρεπε να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην Πολωνία», δήλωσε ο Τζέιμς Μάρκες, ανώτερος αναλυτής αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας της GlobalData. «Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι η πολωνική εταιρεία Nitro-Chem έχει κατακλυστεί από παραγγελίες αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της έχει περάσει τα σύνορα αντίστροφα, στην Ουκρανία».

Το εκρηκτικό TNT το οποίο σύμφωνα με πηγές του κλάδου, κόστιζε 50 σεντς ανά λίβρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τώρα μπορεί να κοστίσει πάνω από 20 δολάρια ανά λίβρα. Οι βασικοί δασμοί 10% του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθιστούν επίσης πιο ακριβή την εισαγωγή TNT, το οποίο οι ΗΠΑ προμηθεύονται πλέον από την Τουρκία, το Βιετνάμ, την Αυστραλία, την Ινδία και άλλες χώρες.

Σε απάντηση στην έλλειψη TNT, το Κογκρέσο ανέθεσε στην κατασκευάστρια εταιρεία αμυντικών προϊόντων Repkon USA σύμβαση ύψους 435 εκατομμυρίων δολαρίων για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία ενός εργοστασίου TNT που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Στρατού στο Γκράχαμ του Κεντάκι.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της επιστροφής της παραγωγής TNT σε αμερικανικό έδαφος. Αυτή η ιστορική πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της εθνικής μας ασφάλειας και τη μείωση της εξάρτησης από ξένες πηγές για κρίσιμα υλικά», δήλωσε ο Υποστράτηγος Τζον Ράιμς σε συνέντευξη Τύπου τον περασμένο Νοέμβριο. Ωστόσο, το εργοστάσιο δεν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2028.

«Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να βρούμε προμήθειες για να καλύψουμε τη ζήτηση», είπε ο Μίκα. Άλλα ισχυρά εκρηκτικά που κανονικά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις αντί της TNT, όπως το RDX, είναι επίσης σε έλλειψη. «Χωρίς αυτά τα υλικά, δεν είναι δυνατή η εξόρυξη των κρίσιμων ορυκτών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων. Δεν είναι δυνατή η εξόρυξη των αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται σε υλικά οδοποιίας. Από ενεργειακής άποψης, χρησιμοποιούμε εμπορικά εκρηκτικά στην παραγωγή ενέργειας», δήλωσε ο Μίκα.

