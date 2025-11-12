Politico: Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

Επί δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε με βάση μια άρρητη συμφωνία: η Γερμανία διαχειριζόταν τα χρήματα, η Γαλλία τον στρατό. Τώρα, τα δεδομένα αλλάζουν. Καθώς η Γερμανία στοχεύει να γίνει η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, οι ισορροπίες αλλάζουν. Στη Γαλλία, υπάρχει μια προσπάθεια να παραμείνει σημαντική, ενώ στην Πολωνία, ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ανακινεί παλιά φαντάσματα και δημιουργεί την αίσθηση ότι μια συμμαχία Βερολίνου-Βαρσοβίας μπορεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κρατηθεί η Ρωσία σε απόσταση.

«Οπουδήποτε κι αν πάω στον κόσμο, από τις χώρες της Βαλτικής μέχρι την Ασία, οι άνθρωποι ζητούν από τη Γερμανία να αναλάβει περισσότερες ευθύνες», δήλωσε ο Κρίστοφ Σμιτ, Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης βουλευτής στην επιτροπή άμυνας της Μπούντεσταγκ. «Η προσδοκία είναι ότι η Γερμανία θα αναβαθμιστεί επιτέλους και θα αντιστοιχίσει το οικονομικό της βάρος με την αμυντική της ισχύ».

Μια Γερμανία με τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης, εξοπλισμένη με άρματα μάχης, πυραύλους και αεριωθούμενα τελευταίας τεχνολογίας, απέχει πολύ από την χαοτική Μπούντεσβερ (ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας) που χλευάζεται για το χαμηλό ηθικό και τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό της. Αυτή η στρατιωτική ισχύς συνδέεται με το πολιτικό και οικονομικό βάρος - και η Ευρώπη θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια κυρίαρχη Γερμανία.

Μέχρι το 2029, η Γερμανία αναμένεται να δαπανά 153 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την άμυνα. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ, στην πιο φιλόδοξη στρατιωτική επέκταση της χώρας από την επανένωση. Η Γαλλία, συγκριτικά, σχεδιάζει να φτάσει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου έως το 2030. Η Πολωνία στοχεύει να δαπανήσει 44 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα φέτος, ποσό που αντιστοιχεί στο 4,7% του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο στο ΝΑΤΟ και σχεδιάζει να αποκτήσει έναν από τους μεγαλύτερους και καλύτερα εξοπλισμένους στρατούς της Ευρώπης.

Οι δημοσιονομικές πραγματικότητες αλλάζουν επίσης. Με το Παρίσι να παλεύει με χρέος άνω του 110% του ΑΕΠ και έλλειμμα άνω του 5%, η δανειακή δύναμη του Βερολίνου του δίνει ελευθερία που οι γείτονές του μπορούν να ζηλέψουν. Η Πολωνία αγωνίζεται επίσης να διατηρήσει υπό έλεγχο τις δημόσιες δαπάνες, κάτι που επιδεινώνεται από την έκρηξη των αμυντικών δαπανών. Ένας αξιωματούχος της ΕΕ χαρακτήρισε την αλλαγή στο στρατιωτικό δυναμικό της Γερμανίας ως «το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ΕΕ».

Για τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, αυτή η αύξηση εγείρει περισσότερα από απλά δημοσιονομικά ερωτήματα. Αμφισβητεί την ιστορία που η Ένωση έχει εδώ και καιρό πει στον εαυτό της σχετικά με το ποιος φυλάει την ασφάλειά της. Και αυτό το ερώτημα κάνει τον γύρο του κόσμου στις Βρυξέλλες, όπου οι αξιωματούχοι αναρωτιούνται πώς θα είναι στην πραγματικότητα η «ευρωπαϊκή» ανάπτυξη της Γερμανίας.

Η προσεγγιση «Πρώτα η Γερμανία»

Ένα σημάδι της απάντησης βρίσκεται στις προμήθειες. Το Βερολίνο εξακολουθεί να υπερασπίζεται τα εθνικά του προνόμια στον τομέα της άμυνας. Έχει αντισταθεί στο να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρότερο έλεγχο στην αγορά όπλων και σχεδιάζει να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε εθνικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου νόμου περί προμηθειών που θα κάνει συστηματική χρήση του άρθρου 346 της συνθήκης της ΕΕ. Αυτή η ρήτρα επιτρέπει στις χώρες να παρακάμπτουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ για να ευνοούν τις εγχώριες συμβάσεις. Αυτή η προσέγγιση «πρώτα η Γερμανία» ήδη διαμορφώνεται.

Εσωτερικά έγγραφα προμηθειών που είδε το POLITICO δείχνουν ότι το Βερολίνο ετοιμάζεται να προωθήσει αμυντικές συμβάσεις ύψους 83 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της Bundestag μέχρι το τέλος του 2026. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου αύξηση που αγγίζει κάθε τομέα των ενόπλων δυνάμεων, από άρματα μάχης και φρεγάτες μέχρι μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφόρους και συστήματα ραντάρ. Και αυτή είναι μόνο η αρχική φάση. Πίσω από αυτό κρύβεται μια πολύ μεγαλύτερη «λίστα επιθυμιών» της Bundeswehr ύψους 377 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που καλύπτει περισσότερα από 320 νέα προγράμματα όπλων σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το πού θα διοχετευθούν τα δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα σχέδια προμηθειών, λιγότερο από το 10% των νέων συμβάσεων πηγαίνουν σε Αμερικανούς προμηθευτές - μια αντιστροφή μετά από χρόνια κατά τα οποία το Βερολίνο ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς πελάτες της Ουάσινγκτον. Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα θα παραμείνουν στην Ευρώπη, και μεγάλο μέρος τους με την αμυντική βιομηχανία της Γερμανίας.

Για την Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι η οικονομική μηχανή της ΕΕ γίνεται και αμυντική-, με το Βερολίνο να διοχετεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε εγχώριες γραμμές παραγωγής, ενώ η Γαλλία και οι νότιες χώρες παραμένουν δημοσιονομικά περιορισμένες.

Η Γαλλία αισθάνεται άβολα

Αυτή η μετατόπιση γίνεται αισθητή στο Παρίσι, όπου ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας αντιμετωπίζεται με ένα μείγμα σκεπτικισμού και ανησυχίας. «Στη Γαλλία, ο αμυντικός μηχανισμός βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματος», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Η διαφορά ανάμεσα στο Παρίσι και το Βερολίνο είναι ότι στη Γαλλία οποιοσδήποτε αξιωματούχος είναι, τελικά, αξιωματούχος άμυνας».

Παρά την πίεση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από το 2017 για βελτίωση των γαλλο-γερμανικών σχέσεων, η δυσπιστία προς το Βερολίνο παραμένει βαθιά ριζωμένη στους γαλλικούς αμυντικούς κύκλους. «Είναι η μέση μεταξύ επαγρύπνησης και απειλής», δήλωσε ένας Γάλλος αξιωματούχος άμυνας στο POLITICO. «Θα είναι δύσκολο να συνεργαστούμε μαζί τους επειδή θα είναι εξαιρετικά κυρίαρχοι», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η κύρια προειδοποίηση είναι αν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα καταφέρει να καλύψει τα κενά προσωπικού της Bundeswehr.

Ωστόσο, η βιομηχανική και οικονομική ισχύς της Γερμανίας αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα με τον επανεξοπλισμό της χώρας, συνέχισε ο αξιωματούχος. «Δεν θα χρειαστεί να εισβάλουν στην Αλσατία και τον Μοζέλα», αστειεύτηκαν, αναφερόμενοι στις γαλλικές περιοχές στις οποίες η Γερμανία εισέβαλε με επιτυχία κατά την κατάκτηση της Γαλλίας το 1940. «Μπορούν απλώς να τα αγοράσουν». Πέρα από την ιστορική ανησυχία, Γάλλοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναρωτιούνται τι είδους γεωπολιτικό ρόλο σκοπεύει να διαδραματίσει το Βερολίνο υπό την ηγεσία του Μερτς.

«Δεν είναι ακόμη σαφές τι θέλει να κάνει ο Μερτς», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης με έδρα το Παρίσι. «Η Γερμανία θα πρέπει να αναλάβει έναν ευρύτερο ρόλο σε διεθνές επίπεδο, αλλά δεν είναι σαφές πώς». Η τελευταία τριβή σχετικά με το έργο μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς της Ευρώπης - το Μελλοντικό Σύστημα Αεροπορικής Μάχης, ή FCAS - έχει μόνο επιδεινώσει την ανησυχία.

Το πρόγραμμα των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ είχε σκοπό να αποτελέσει το κόσμημα της γαλλο-γερμανο-ισπανικής αμυντικής συνεργασίας. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις και οι διαμάχες για το ποια χώρα θα λάβει μεγαλύτερο μερίδιο της εργασίας δοκιμάζουν αυτή τη συνεργασία σε σημείο αποτυχίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, Γερμανοί αξιωματούχοι άμυνας έχουν προτείνει εναλλακτικές λύσεις , διερευνώντας πιθανή συνεργασία με τη Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο ή προχωρώντας μόνο με την Ισπανία.

Αυτή η προοπτική ανησυχεί το Παρίσι. Για τη Γαλλία, το FCAS είναι περισσότερο ένα πολιτικό έργο παρά ένα ακόμη έργο προμηθειών. Συνδέεται άμεσα με την πυρηνική αποτροπή της, μια θεμελιώδη πτυχή της αξίωσής της για ευρωπαϊκή στρατιωτική ηγεσία. Ο Ερίκ Τραπιέ, διευθύνων σύμβουλος της Dassault Aviation, η οποία πρόκειται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο FCAS, ήταν ευθύς με τους Γάλλους νομοθέτες: «Δεν είμαι κατά του έργου, αλλά όταν η Γερμανία λέει ότι θα αποκλείσει τη Γαλλία, δεν σας ενοχλεί αυτό;» Εάν το Βερολίνο δαπανήσει μεγάλα ποσά συνεργαζόμενο κυρίως με σκανδιναβούς και ανατολικούς συμμάχους, το Παρίσι κινδυνεύει να χάσει τον κεντρικό ρόλο που απολαμβάνει εδώ και καιρό στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Η επιφυλακτική έγκριση της Πολωνίας

Ωστόσο, δεν βλέπουν όλοι τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας ως απειλή. Στη Βαρσοβία, θεωρείται τόσο απαραίτητος όσο και καθυστερημένος. «Η Πολωνία έχει γίνει ένας λαμπρός φάρος μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες», δήλωσε ο Mάρεκ Μαγιερόβσκι, Πολωνός πρώην πρέσβης στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Κατά συνέπεια, επιμένουμε να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλοι εταίροι. Αλλά αν μας ενδιαφέρει σοβαρά η συλλογική άμυνα, δεν μπορούμε να λέμε συνεχώς: "Παρακαλώ, όλοι ας ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνα. Αλλά όχι εσύ, Γερμανία"».

Μια ομάδα Πολωνών αξιωματούχων που μίλησε με το POLITICO εξέφρασε παρόμοιο ρεαλισμό. «Κωπηλατούν προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ένας. «Από την άποψή μας, θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά είναι καλό που συμβαίνει». Αλλά το αιματηρό παρελθόν ρίχνει μια μακρά σκιά. «Εξετάζοντας την ιστορία, το γεγονός ότι η Γερμανία θα συνέδεε την οικονομική της ισχύ με τη στρατιωτική ισχύ ανέκαθεν προκαλούσε φόβους», δήλωσε ο Πάβελ Ζαλέφσκι, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Πολωνίας. «Σήμερα, η Πολωνία διαθέτει τον μεγαλύτερο χερσαίο στρατό στην Ευρώπη και θα είναι ένας πολύ ισχυρός παράγοντας στο μέλλον, επομένως τα σχέδια εκσυγχρονισμού της Bundeswehr πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες επανεξοπλίζονται».

Ο Ζαλέφσκι επεσήμανε ότι η ενίσχυση της γερμανικής στρατιωτικής δύναμης σημειώνεται καθώς η Ουάσινγκτον μειώνει την ευρωπαϊκή της παρουσία. «Η αύξηση της στρατιωτικής δύναμης της Γερμανίας είναι μια φυσική αντίδραση», είπε. «Οι κύριες χώρες που υπερασπίζονται την ανατολική πλευρά θα είναι η Πολωνία και η Γερμανία».

Ωστόσο, οι παλιές αναμνήσεις δύσκολα πεθαίνουν στη Βαρσοβία, τόσο από τον πόλεμο όσο και από την πολιτική οικονομικής συνεξάρτησης με τη Ρωσία που ακολούθησε η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ. «Θυμόμαστε επίσης τη φιλορωσική στάση της Μέρκελ», δήλωσε ο Ζαλέφσκι. «Καλούμε τη Γερμανία να δείξει πόσο σθεναρά θα υπερασπιστεί τη διεθνή τάξη έναντι της Ρωσίας. Υπάρχει ανάγκη για συνεχή επαλήθευση. Δεν ξεχνάμε τίποτα».

Ο Μαγιερόφσκι αντανακλούσε αυτή την ανησυχία. «Ανησυχώ περισσότερο για τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι αρκετά ζωηροί, και την αυξανόμενη πίεση στο Βερολίνο να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία». Αυτή η πιο ήπια γραμμή απέναντι στη Ρωσία είναι πιο ορατή εντός της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας.

Μεταβαλλόμενο κέντρο βάρους

Συνολικά, η ταχεία ανάπτυξη της Γερμανίας και οι ανάμεικτες αντιδράσεις των εταίρων της υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο το κέντρο βάρους της Ευρώπης μετακινείται προς τα ανατολικά. Η οικονομική δύναμη της ηπείρου μετατρέπεται τώρα σε στρατιωτικοβιομηχανική, ενώ η Γαλλία προσκολλάται στο πυρηνικό της χαρτί και η Πολωνία εξελίσσεται σε μια συμβατική δύναμη βαρέων βαρών στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Στις Βρυξέλλες, αυτή η αναδιάρθρωση θέτει μια δοκιμασία: Μπορεί η ΕΕ να διοχετεύσει αυτή την ορμή σε κοινές δομές ή μήπως θα εμβαθύνει τον κατακερματισμό της άμυνας του μπλοκ; Προς το παρόν, η ενίσχυση του Βερολίνου θεωρείται ως επιστροφή στην ευθύνη και όχι ως προσπάθεια κυριαρχίας.

Αλλά ακόμη και οι υποστηρικτές παραδέχονται ότι η κλίμακα της αλλαγής είναι δύσκολο να κατανοηθεί. «Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό, αναμφίβολα», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Αλλά η Γερμανία βρίσκεται σε συνασπισμούς. Είναι στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ - και πολλά πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν εν τω μεταξύ».

