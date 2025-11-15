Επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Η επικοινωνία αφορούσε περιφερειακά ζητήματα
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη Γάζα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την κατάσταση στη Συρία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, την πρωτοβουλία για την επικοινωνία είχε ο Πούτιν. Η συνομιλία ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά επαφών των δύο ηγετών το τελευταίο διάστημα.
Το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι οι συνομιλίες «αφορούσαν περιφερειακά ζητήματα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
