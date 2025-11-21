Τραμπ: Η Πέμπτη είναι η προθεσμία για την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News, ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει την επόμενη Πέμπτη ως προθεσμία για την Ουκρανία, για να εγκρίνει το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να τις παρατείνω. Αλλά η προθεσμία είναι η Πέμπτη», δήλωσε ο πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης στο Fox Radio, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πρόταση 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν ένα πράγμα: θέλουμε να σταματήσει η σφαγή».

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ λέει ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν».

«Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους», προσθέτει. «Δέχονται την τιμωρία».

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος δημόσιες εκδηλώσεις στο πρόγραμμα του Προέδρου Τραμπ για σήμερα, αν και αυτό συχνά αλλάζει.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, εκτός αν υπάρξουν αλλαγές.

Axios: Ο Βανς και ο Ζελένσκι συζήτησαν τηλεφωνικά για το ειρηνευτικό σχέδιο

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι συζήτησαν σήμερα τηλεφωνικά το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο , αναφέρει το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν την κλήση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί , αλλά ο Λευκός Οίκος πιέζει για την υπογραφή του μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, 27 Νοεμβρίου ανέφεραν οι πηγές.

ΟΗΕ: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε «ειρηνευτική λύση» για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την «εδαφική της ακεραιότητα» την παραμονή της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, τόνισε ότι «δεν έχει ποτέ παρουσιαστεί επίσημα από τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα».



Ωστόσο, ένα ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να σέβεται τον Χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. «Μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία σύμφωνα με αυτές τις αρχές θα σεβόταν επίσης τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης (του ΟΗΕ), τα οποία δείχνουν σαφώς ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παγκοσμίως γενικότερα πρέπει να γίνονται σεβαστές», επέμεινε.