Βραζιλία: Ανήσυχος ο πρόεδρος Λούλα για τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Θορυβημένος ο πρόεδρος της Βραζιλίας για την παρουσία της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Καραϊβική

Newsbomb

Βραζιλία: Ανήσυχος ο πρόεδρος Λούλα για τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην Καραϊβική
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε την Κυριακή «πολύ ανήσυχος» για την παρουσία στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας πως σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική θάλασσα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, με συνοδεία αντιτορπιλικά, αποβατικά, υποβρύχιο, χιλιάδες πεζοναύτες και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βλέπει «απειλή» αμερικανικής επίθεσης με σκοπό την ανατροπή του ιδίου και της κυβέρνησής του.

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική. Με ανησυχεί πολύ και έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε χθες ο Λούλα στον Τύπο στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου συμμετείχε στη σύνοδο της G20.

«Νομίζω πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρεθούμε αντιμέτωποι με πόλεμο τώρα», πρόσθεσε.

«Ας μην επαναλάβουμε το λάθος που έγινε στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ή για να το πούμε αλλιώς, αν πέσει μια τουφεκιά, είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα τελειώσει αυτό», προειδοποίησε ο Λούλα, θυμίζοντας πως η χώρα του γειτονεύει με τη Βενεζουέλα.

«Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση προτού αρχίσει» πόλεμος, συμπλήρωσε.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον ταχύπλοων, που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν σε βασικές αρχές για ειρήνη: «Απόλυτος σεβασμός στην κυριαρχία» μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη - Τι περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή αντιπρόταση των 28 σημείων

04:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Τσουχτερά τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας

03:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στη Σκύρο

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ανήσυχος ο πρόεδρος Λούλα για τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην Καραϊβική

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο – Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΑΑΔΕ και ΚΕΠ

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικές απαγωγές στη Νιγηρία: Δεκάδες παιδιά και πιστοί διασώθηκαν – Εκατοντάδες εξακολουθούν να

01:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ελπιδοφόρος: Τιμή στους Άρχοντες του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το έργο τους

01:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη Βάρκιζα – Στο νοσοκομείο δύο έφηβοι – Οχτώ συλλήψεις για το περιστατικό

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό πολεμικό πλοίο αναχαίτισε δύο ρωσικά σκάφη κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου

00:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: «Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό

23:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Σύννεφα» στον γάμο του Τζέι Ντι Βανς - Οι «κακιές γλώσσες» και η χήρα του Τσάρλι Κερκ

23:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρεις στους δέκα Έλληνες μιλούν πιο άνετα για τα οικονομικά τους με AI παρά με άνθρωπο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Συζητήσεις για πιθανή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Τυλισό Ηρακλείου: Κοριτσάκι 2 ετών πέθανε ξαφνικά στην αγκαλιά της μητέρας του

23:27ΚΟΣΜΟΣ

«Ο IDF απέτυχε στη βασική του αποστολή» - Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού απέπεμψε πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματικούς

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο λαός θα επιλέξει την πολιτική αλλαγή, θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη»

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Νίκησαν οι «μεγάλοι», χωρίς ανακατατάξεις η κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές – Σοκαριστικό βίντεο

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέο «εκρηκτικό» τετ-α-τετ γυναικών των οικογενειών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 - Το επεισόδιο του Πετριτσίου

23:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Σύννεφα» στον γάμο του Τζέι Ντι Βανς - Οι «κακιές γλώσσες» και η χήρα του Τσάρλι Κερκ

19:10ΕΘΝΙΚΑ

Τα 7 νέα μέτρα για τους στρατιωτικούς ανακοίνωσε ο Δένδιας: Τι αλλάζει για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους απόστρατους και το στεγαστικό

21:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η απάτη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: Φτιάχνουν ψεύτικες εικόνες με ωμά φαγητά για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω

13:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σάλος για εφαρμογή AI που «ανασταίνει» νεκρούς αγαπημένους

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία μπαίνει σε λεωφορεία και αρπάζει τσάντες και κινητά από ανήλικους - Γονείς καταγγέλλουν στο Newsbomb επιθέσεις - «Παίρνουν ό,τι τους γυαλίσει»

03:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στη Σκύρο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε - Ο τρόπος να εκδώσετε καινούργια πιο γρήγορα

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση της Ευρώπης για την Ουκρανία: Πολεμικές αποζημιώσεις και ανταλλαγή εδαφών από τη «γραμμή επαφής»

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Το πρότζεκτ - φάντασμα του Ντουμπάι κόστους 14 δις. ανοίγει τις πόρτες του για τους τουρίστες

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ