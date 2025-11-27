Έτσι είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια του Terminator Linda Hamilton

Η ηθοποιός Λίντα Χάμιλτον, γνωστή παγκοσμίως από τον ρόλο της ως Σάρα Κόνορ στις ταινίες Terminator δίπλα στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, μίλησε πρόσφατα για τη γήρανση και την άρνησή της να συμμορφωθεί με τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς του Χόλιγουντ.

Η 69χρονη ηθοποιός, η οποία σύντομα θα εμφανιστεί στην 5η σεζόν της σειράς Stranger Things ως η επιστήμονας Δρ. Κέι, δήλωσε κατηγορηματικά:

«Δεν αφιερώνω ούτε μια στιγμή προσπαθώντας να δείχνω νεότερη σε κανένα επίπεδο, ποτέ», είπε η ίδια και πρόσθεσε πως δεν «κυνηγάει την ομορφιά». «Έχω παραδοθεί εντελώς στο γεγονός ότι αυτό είναι το πρόσωπό μου. Και μου λέει πολλά!»

Ο ορισμός της ομορφιάς και η «χαρά»

Η Χάμιλτον έχει μεταδώσει αυτήν την υγιή νοοτροπία και στην κόρη της, την 32χρονη Τζοζεφίν, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Τζέιμς Κάμερον. Η ηθοποιός θυμάται ότι όταν η Τζοζεφίν ήταν μόλις 6 ετών, παρατήρησε ότι η μητέρα της ήταν «όμορφη» επειδή «το πρόσωπό της είναι γεμάτο χαρά».

«Έχω χρησιμοποιήσει αυτό το σχόλιό της ως ορισμό μου για την ομορφιά από τότε. Και δουλεύω πάνω στη χαρά», δήλωσε η Χάμιλτον.

Η Λίντα Χάμιλτον στην παγκόσμια πρεμιέρα της 5ης σεζόν του "Stranger Things" στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες. AP

Η σημασία της κίνησης

Παρόλο που η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και Emmy προσπαθεί να διατηρεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής, επιμένει ότι δεν είναι υπερβολικά αυστηρή με τον εαυτό της.

«Δεν είμαι άκαμπτη», είπε η Χάμιλτον. «Πάντα έλεγα ότι η ακαμψία είναι αυτό που μας σκοτώνει: οι άκαμπτες σκέψεις και το να μη κινούμαστε. Έχω προσπαθήσει πολύ σκληρά στη ζωή μου να παραμείνω όσο το δυνατόν πιο "ρευστή"».

Η ηθοποιός δίνει προτεραιότητα στην κυριολεκτική κίνηση, ειδικά αφού υπέστη «πολλές ζημιές και βλάβες» κάνοντας πολλές από τις δικές της επικίνδυνες σκηνές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Terminator.

Για την προετοιμασία του ρόλου της ως Δρ. Κέι στο Stranger Things, η Χάμιλτον γυμναζόταν τρεις φορές την εβδομάδα, εστιάζοντας σε αυτό που χρειαζόταν το σώμα της κάθε μέρα: «Άλλοτε έκανα πιλάτες, άλλοτε γιόγκα, άλλοτε βάρη, μηχανήματα, καλώδια, τα πάντα. Και μου αρέσει αυτό: να πηγαίνω και να μην έχω μια ημέρα για στήθος και πλάτη, αλλά απλώς μια ημέρα για το "τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις και να τεντωθείς σήμερα"», μοιράστηκε.



