Ειρηνευτική συμφωνία με την επίβλεψη Τραμπ θα υπογράψει η Ρουάντα και το Κονγκό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί την Πέμπτη (04/12) στην Ουάσινγκτον τους ηγέτες της Ρουάντας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι οποίοι θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η συνάντηση αυτή είναι το επιστέγασμα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, την οποία είχαν υπογράψει οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Τον Νοέμβριο συμφωνήθηκε επίσης ένα κοινό οικονομικό πλαίσιο.

Οι αντάρτες της οργάνωσης Μ-23, που στηρίζονται από τη Ρουάντα, με μια αιφνιδιαστική προέλαση, κατέλαβαν φέτος τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του ανατολικού Κονγκό, μια εξέλιξη που αύξησε τους φόβους για το ξέσπασμα ενός ευρύτερου πολέμου στην περιοχή.

