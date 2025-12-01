Το νέο δόγμα Τραμπ στη Λατινική Αμερική: Στροφή ισχύος που αλλάζει το γεωπολιτικό παιχνίδι

Μετά από δεκαετίες αμερικανικής αδράνειας και επιρροής άλλων δυνάμεων, Κίνας, Ρωσίας, ακόμη και τοπικών καρτέλ, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την αμερικανική ισχύ στο προσκήνιο

Μαριάννα Γεωργαντή

Το νέο δόγμα Τραμπ στη Λατινική Αμερική: Στροφή ισχύος που αλλάζει το γεωπολιτικό παιχνίδι

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, καθ' οδόν προς τον Λευκό Οίκο, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025.

AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Η Λατινική Αμερική βιώνει μια κομβική στροφή. Μετά από δεκαετίες αμερικανικής αδράνειας και επιρροής άλλων δυνάμεων, Κίνας, Ρωσίας, ακόμη και τοπικών καρτέλ, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την αμερικανική ισχύ στο προσκήνιο. Και το κάνει με τρόπο άμεσο, ξεκάθαρο και αποτελεσματικό.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έβλεπαν τη Λατινική Αμερική ως «δεύτερη προτεραιότητα», ο Τραμπ έστειλε ισχυρό μήνυμα, η ασφάλεια της περιοχής και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αδιαπραγμάτευτη. Η αποστολή στόλου στην Καραϊβική, η ενεργή εξουδετέρωση ναρκοπλοίων και οι στοχευμένες πιέσεις προς τη δικτατορία Μαδούρο δείχνουν μια πολιτική αποφασιστικότητας, όχι «ατέρμονης διπλωματίας» χωρίς αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ αναβαθμίζει στρατηγικούς εταίρους. Η Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι έλαβε πακέτο διάσωσης 20 δισ. δολαρίων, μια κίνηση που σταθεροποιεί έναν σημαντικό σύμμαχο και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης σε κυβερνήσεις που θέλουν να κινηθούν υπέρ της οικονομικής ελευθερίας και ενάντια στον λαϊκισμό. Το μήνυμα είναι σαφές, όποιος σέβεται τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ανταμείβεται.

Παράλληλα, ο Τραμπ αντιμετωπίζει με ρεαλισμό το ζήτημα της ασφάλειας. Με τη βία, τα καρτέλ και την παράνομη μετανάστευση να σαρώνουν χώρες όπως το Εκουαδόρ, η Χιλή και το Μεξικό, η σκληρή στάση του δεν θεωρείται απειλητική αλλά αναγκαία. Γι’ αυτό και οι λαοί της περιοχής δείχνουν απροσδόκητα υψηλή αποδοχή: σε δημοσκόπηση, 53% δηλώνουν πως θα υποστήριζαν αμερικανική στρατιωτική δράση για την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Και όμως, η στάση αυτή δεν σημαίνει επιστροφή σε παλαιού τύπου επεμβάσεις. Η Λατινική Αμερική σήμερα είναι δημοκρατικότερη, πιο ώριμη και περισσότερο ανοιχτή στη συνεργασία. Ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να ελέγξει τα καρτέλ και τους αυταρχικούς ηγέτες, όχι να επιβάλει κατοχές.

Η ιστορία διδάσκει πως όταν η Ουάσινγκτον αποσύρεται, άλλοι παίκτες σπεύδουν να καλύψουν το κενό, συχνά εις βάρος της σταθερότητας. Η επάνοδος της αμερικανικής δύναμης, υπό έναν πρόεδρο που δεν διστάζει να πάρει αποφάσεις, λειτουργεί αποτρεπτικά και προστατευτικά για το σύνολο της ηπείρου.

Σε έναν κόσμο όπου η Κίνα και η Ρωσία επιδιώκουν επιρροή παντού, η αποφασιστικότητα του Τραμπ υπενθυμίζει ότι η Αμερική εξακολουθεί να είναι η δύναμη που μπορεί και θέλει να εγγυηθεί ασφάλεια, σταθερότητα και ισορροπία. Και αυτό, ιστορικά, αποτρέπει κρίσεις αντί να τις προκαλεί.

