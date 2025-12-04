Δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης»

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», αξιολογούν τον κίνδυνο πολέμου με τη Ρωσία υψηλό και περισσότεροι από τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν θα είναι σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση ενός τέτοιου πολέμου, σύμφωνα με έρευνα. Η δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε εννέα χώρες για την πλατφόρμα συζήτησης για τα ευρωπαϊκά θέματα με έδρα το Παρίσι, Le Grand Continent, διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων ήθελαν η χώρα τους να παραμείνει στην ΕΕ, με σχεδόν το ίδιο ποσοστό να τονίζει πως η αποχώρηση από το μπλοκ έβλαψε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Jean-Yves Dormagen, καθηγητής πολιτικών επιστημών και ιδρυτής του πρακτορείου δημοσκοπήσεων Cluster17, δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο αυξανόμενους κινδύνους, αλλά υφίσταται επίσης έναν μετασχηματισμό του ιστορικού, γεωπολιτικού και πολιτικού της περιβάλλοντος. Η συνολική εικόνα [της έρευνας] απεικονίζει μια Ευρώπη που είναι ανήσυχη, που έχει βαθιά επίγνωση των ευαλωτοτήτων της και που αγωνίζεται να προβληθεί θετικά στο μέλλον».

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο το 48% των ανθρώπων στις εννέα χώρες βλέπουν τον Τραμπ ως άμεσο εχθρό - το ποσοστό κυμαίνεται από υψηλά 62% στο Βέλγιο και 57% στη Γαλλία έως χαμηλά 37% στην Κροατία και 19% στην Πολωνία. «Σε ολόκληρη την ήπειρο, ο Τραμπισμός θεωρείται σαφώς εχθρική δύναμη», δήλωσε ο Dormagen, προσθέτοντας ότι αυτή η αντίληψη σκληραίνει , με λιγότερους ανθρώπους από ό,τι τον Δεκέμβριο του 2024 να περιγράφουν τον Τραμπ ως «ούτε φίλο ούτε εχθρό» και περισσότερους ως σαφώς εχθρικό.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν τη σχέση με τις ΗΠΑ στρατηγικής σημασίας: όταν ρωτήθηκαν ποια στάση θα πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ έναντι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η πιο δημοφιλής επιλογή (48%) ήταν ο συμβιβασμός.

Η έρευνα στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Κροατία, το Βέλγιο και την Ολλανδία διαπίστωσε επίσης ότι μια σχετική πλειοψηφία (51%) θεωρούσε ότι ο κίνδυνος ανοιχτού πολέμου με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια ήταν υψηλός, και το 18% τον θεωρούσε πολύ υψηλό.

Ο Dormagen είπε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα «θα ήταν αδιανόητο μόλις πριν από λίγα χρόνια και σηματοδοτεί τη μετατόπιση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης προς ένα νέο γεωπολιτικό καθεστώς στο οποίο η πιθανότητα άμεσης σύγκρουσης στην ήπειρο είναι πλέον ευρέως αποδεκτή». Οι απόψεις διέφεραν έντονα ανάλογα με την εγγύτητα με τη Ρωσία, με το 77% των ερωτηθέντων στην Πολωνία να θεωρεί τον κίνδυνο πολέμου υψηλό, σε σύγκριση με 54% στη Γαλλία, 51% στη Γερμανία, 39% στην Πορτογαλία και 34% στην Ιταλία.

Η εμπιστοσύνη στις εθνικές στρατιωτικές δυνατότητες ήταν χαμηλή παντού, σύμφωνα με την έρευνα, με το 69% των ερωτηθέντων στις εννέα χώρες να δηλώνουν ότι πιστεύουν ότι η χώρα τους «δεν ήταν πραγματικά» ή «καθόλου» ικανή να αμυνθεί έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Οι Γάλλοι ερωτηθέντες ήταν οι πιο σίγουροι, αλλά η γνώμη παρέμεινε μειοψηφία στο 44%. Στην Πολωνία , η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, το 58% δεν ήταν. Ο Dormagen δήλωσε: «Μπαίνουμε σε μια εποχή κινδύνου ενώ νιώθουμε ένα επίμονο αίσθημα εθνικής αδυναμίας».

Τα αισθήματα ευαλωτότητας ήταν ευρέως διαδεδομένα, σύμφωνα με την έρευνα, με μόνο το 12% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ιδιαίτερη απειλή από μια σειρά πηγών ανασφάλειας, που κυμαίνονται από την τεχνολογική και στρατιωτική έως την ενέργεια και τα τρόφιμα. Παρόλο που υπήρχαν σημαντικές εθνικές διαφορές, η τεχνολογική και ψηφιακή ασφάλεια ήταν η πιο συχνά αναφερόμενη απειλή (28%), ακολουθούμενη από τη στρατιωτική ασφάλεια (25%). Υπήρξε έντονη ζήτηση για ευρωπαϊκή βοήθεια, με το 69% των ανθρώπων να λένε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει προστατευτικό ρόλο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις εννέα χώρες υποστήριξε την ένταξη στην ΕΕ: το 74% δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να παραμείνει στο μπλοκ, με το αίσθημα αυτό να είναι υψηλότερο στην Πορτογαλία (90%) και την Ισπανία (89%) και το χαμηλότερο στην Πολωνία (68%) και τη Γαλλία (61%). Πέντε χρόνια μετά το Brexit, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει θεωρείται συντριπτικά αποτυχία: το 63% πίστευε ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο στη Βρετανία και μόλις το 19% θεώρησε ότι ήταν θετική, συμπεριλαμβανομένου του 5% που την θεώρησε πολύ θετική.

