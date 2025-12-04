Δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης»

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», ενώ αξιολογούν τον κίνδυνο πολέμου με τη Ρωσία ως υψηλό , σύμφωνα με νέα έρευνα.

Newsbomb

Δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», αξιολογούν τον κίνδυνο πολέμου με τη Ρωσία υψηλό και περισσότεροι από τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν θα είναι σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση ενός τέτοιου πολέμου, σύμφωνα με έρευνα. Η δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε εννέα χώρες για την πλατφόρμα συζήτησης για τα ευρωπαϊκά θέματα με έδρα το Παρίσι, Le Grand Continent, διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων ήθελαν η χώρα τους να παραμείνει στην ΕΕ, με σχεδόν το ίδιο ποσοστό να τονίζει πως η αποχώρηση από το μπλοκ έβλαψε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Jean-Yves Dormagen, καθηγητής πολιτικών επιστημών και ιδρυτής του πρακτορείου δημοσκοπήσεων Cluster17, δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο αυξανόμενους κινδύνους, αλλά υφίσταται επίσης έναν μετασχηματισμό του ιστορικού, γεωπολιτικού και πολιτικού της περιβάλλοντος. Η συνολική εικόνα [της έρευνας] απεικονίζει μια Ευρώπη που είναι ανήσυχη, που έχει βαθιά επίγνωση των ευαλωτοτήτων της και που αγωνίζεται να προβληθεί θετικά στο μέλλον».

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο το 48% των ανθρώπων στις εννέα χώρες βλέπουν τον Τραμπ ως άμεσο εχθρό - το ποσοστό κυμαίνεται από υψηλά 62% στο Βέλγιο και 57% στη Γαλλία έως χαμηλά 37% στην Κροατία και 19% στην Πολωνία. «Σε ολόκληρη την ήπειρο, ο Τραμπισμός θεωρείται σαφώς εχθρική δύναμη», δήλωσε ο Dormagen, προσθέτοντας ότι αυτή η αντίληψη σκληραίνει , με λιγότερους ανθρώπους από ό,τι τον Δεκέμβριο του 2024 να περιγράφουν τον Τραμπ ως «ούτε φίλο ούτε εχθρό» και περισσότερους ως σαφώς εχθρικό.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν τη σχέση με τις ΗΠΑ στρατηγικής σημασίας: όταν ρωτήθηκαν ποια στάση θα πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ έναντι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η πιο δημοφιλής επιλογή (48%) ήταν ο συμβιβασμός.

Η έρευνα στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Κροατία, το Βέλγιο και την Ολλανδία διαπίστωσε επίσης ότι μια σχετική πλειοψηφία (51%) θεωρούσε ότι ο κίνδυνος ανοιχτού πολέμου με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια ήταν υψηλός, και το 18% τον θεωρούσε πολύ υψηλό.

Ο Dormagen είπε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα «θα ήταν αδιανόητο μόλις πριν από λίγα χρόνια και σηματοδοτεί τη μετατόπιση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης προς ένα νέο γεωπολιτικό καθεστώς στο οποίο η πιθανότητα άμεσης σύγκρουσης στην ήπειρο είναι πλέον ευρέως αποδεκτή». Οι απόψεις διέφεραν έντονα ανάλογα με την εγγύτητα με τη Ρωσία, με το 77% των ερωτηθέντων στην Πολωνία να θεωρεί τον κίνδυνο πολέμου υψηλό, σε σύγκριση με 54% στη Γαλλία, 51% στη Γερμανία, 39% στην Πορτογαλία και 34% στην Ιταλία.

Η εμπιστοσύνη στις εθνικές στρατιωτικές δυνατότητες ήταν χαμηλή παντού, σύμφωνα με την έρευνα, με το 69% των ερωτηθέντων στις εννέα χώρες να δηλώνουν ότι πιστεύουν ότι η χώρα τους «δεν ήταν πραγματικά» ή «καθόλου» ικανή να αμυνθεί έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Οι Γάλλοι ερωτηθέντες ήταν οι πιο σίγουροι, αλλά η γνώμη παρέμεινε μειοψηφία στο 44%. Στην Πολωνία , η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, το 58% δεν ήταν. Ο Dormagen δήλωσε: «Μπαίνουμε σε μια εποχή κινδύνου ενώ νιώθουμε ένα επίμονο αίσθημα εθνικής αδυναμίας».

Τα αισθήματα ευαλωτότητας ήταν ευρέως διαδεδομένα, σύμφωνα με την έρευνα, με μόνο το 12% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται ιδιαίτερη απειλή από μια σειρά πηγών ανασφάλειας, που κυμαίνονται από την τεχνολογική και στρατιωτική έως την ενέργεια και τα τρόφιμα. Παρόλο που υπήρχαν σημαντικές εθνικές διαφορές, η τεχνολογική και ψηφιακή ασφάλεια ήταν η πιο συχνά αναφερόμενη απειλή (28%), ακολουθούμενη από τη στρατιωτική ασφάλεια (25%). Υπήρξε έντονη ζήτηση για ευρωπαϊκή βοήθεια, με το 69% των ανθρώπων να λένε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει προστατευτικό ρόλο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις εννέα χώρες υποστήριξε την ένταξη στην ΕΕ: το 74% δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να παραμείνει στο μπλοκ, με το αίσθημα αυτό να είναι υψηλότερο στην Πορτογαλία (90%) και την Ισπανία (89%) και το χαμηλότερο στην Πολωνία (68%) και τη Γαλλία (61%). Πέντε χρόνια μετά το Brexit, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει θεωρείται συντριπτικά αποτυχία: το 63% πίστευε ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο στη Βρετανία και μόλις το 19% θεώρησε ότι ήταν θετική, συμπεριλαμβανομένου του 5% που την θεώρησε πολύ θετική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα

11:59ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θολά τζάμια το χειμώνα στο αυτοκίνητο: Πώς να τα ξεθαμπώνετε γρήγορα και με ασφάλεια

11:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο μόλις τραυματίστηκε στο ματς με τους Πίστονς – Δείτε βίντεο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αγαπηδάκη στο Newsbomb: Δωρεάν φάρμακα για 8.000 Έλληνες με δείκτες μάζας σώματος πολύ υψηλούς

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

11:40LIFESTYLE

Απεργούν οι ηθοποιοί την Παρασκευή - Ποια θέατρα κατεβάζουν ρολά

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων - 2900 «Κροίσοι» με περιουσία 15,8 τρισ. δολαρίων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Απομακρύνεται Ρώσος κοσμοναύτης έπειτα από υποψίες για κατασκοπεία

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις στην ημερίδα του Newsbomb: «Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν»

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλη ανησυχία στη Μπράιτον για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα - «Δεν φαίνεται καλό»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

11:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δεν ησυχάζουν οι τηλεαστέρες στην πρωινή ζώνη

11:04ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΑΒΑΞ παρέδωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα «Πάτρα – Πύργος» - Γεγονός από σήμερα ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρβανιτάκη για βία ανηλίκων: «Η κατάσταση έχει ξεφύγει, τα κόμματα δεν φροντίζουν την παιδεία, καθήκον των δασκάλων να προλαβαίνουν τέτοια περιστατικά»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

09:56ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιον - Θώπευσε ανήλικη σε παιδική χαρά

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «fast floods» - Οι 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ έπαθε ανακοπή καθ' οδόν και πέθανε - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ιρακινός έδειχνε τα γεννητικά του όργανα μέσα σε λεωφορείο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Πολύζου στο Ratpack για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολες ώρες για τη Μέγκαν Μαρκλ: Στην εντατική ο πατέρας της - Το «καρφί» από τον αδερφό της: «Δείξε λίγη συμπόνοια έστω και τώρα...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ