Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας Steve Cropper σε ηλικία 84 ετών

Ο κιθαρίστας, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός Steve Cropper την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020, στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Ο Αμερικανός κιθαρίστας Steve Cropper, δημιουργός του Memphis Soul, του είδους που έφερε επανάσταση στη μουσική βιομηχανία, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε το περιοδικό Variety επικαλούμενο τον γιο του Κάμερον.

Μυθική φυσιογνωμία της δισκογραφικής εταιρείας Stax Records, ο Cropper είχε συνοδεύσει καλλιτέχνες όπως οι Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus & Carla Thomas και Eddie Floyd. Ήταν επίσης μέλος του συγκροτήματος Booker T. & the MG's, ενώ υπήρξε παραγωγός και συνθέτης.

Υπήρξε συνδημιουργός των κομματιών «Green Onions», «Soul-Limbo» και «Time is Tight» των MG's, καθώς και των τεράστιων επιτυχιών «(Sittin' on) The Dock of the Bay» και «Mr. Pitiful» του Ottis Redding.

Το 2010, το αμερικανικό περιοδικό Rolling Stone τον είχε κατατάξει 36ο στη λίστα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Το 1996, το βρετανικό Mojo τον ανακήρυξε δεύτερο μετά τον Jimi Hendrix.

«Ο Cropper βάζει όλο του το ταλέντο, και έχει πολύ, στην υπηρεσία του καλλιτέχνη και του κομματιού: αψεγάδιαστη αίσθηση του ρυθμού, τεχνική χειρουργικής ακρίβειας, δυνατά και βαθιά ριφ, σόλο διεισδυτικά και γεμάτα χάρη. Τα σόλο του δεν παρατραβάνε ποτέ και δημιουργούν πάντα την επιθυμία ν' ακούσεις κι' άλλο», είχε γράψει το Mojo για τον θρυλικό κιθαρίστα.

Αν και η συνεργασία του Cropper με τη Stax Records σταμάτησε το 1970, οι MG's άλλαξαν σχήμα για να ηχογραφήσουν και να κάνουν περιοδείες κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '90. Τότε είχαν συνεργαστεί με τους Bob Dylan, John Fogerty και Neil Young.

Υπήρξε επίσης ο βασικός κιθαρίστας των Blues Brothers, του συγκροτήματος των John Belushi και Dan Aykroyd. Συμμετείχε στο πλατινένιο διπλό άλμπουμ «Briefcase Full of Blues (1978)«, καθώς και σε τέσσερα ακόμη άλμπουμ.

Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία του John Landis «The Blues Brothers» (1980) και στο «Blues Brothers 2000» (1998).

