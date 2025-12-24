Εκρήξεις σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια: Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε αγνοούμενοι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί αγνοούνται μετά από ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε γηροκομείο στην πόλη Μπρίστολ λίγο έξω από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, μεγάλο μέρος του πρώτου ορόφου κατέρρευσε.

«Έως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», δήλωσε ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Please pray for all of the victims and their families.



Explosion sparks heavy fire at Silverlake Nursing Home in Bristol, Pennsylvania.



Mass casualty incident declared.



pic.twitter.com/o2El1jEw5j — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) December 23, 2025

Ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ, Κέβιν Ντιπολίτο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης ότι πέντε άτομα εξακολουθούσαν να αγνοούνται, αλλά προειδοποίησε ότι ορισμένοι μπορεί να είχαν φύγει από τον τόπο του συμβάντος με μέλη της οικογένειάς τους.

Η πρώτη έκρηξη έγινε στις 14:19 (τοπική ώρα, 21:19 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε κατάρρευση μέρους του κτιρίου, παγιδεύοντας κόσμο στο υπόγειο. Οι πυροσβέστες απομάκρυναν αρκετούς ενοίκους προτού σημειωθεί νέα έκρηξη κι εκδηλωθεί πυρκαγιά.

BREAKING: A massive fire has erupted at a nursing home in eastern PA following a possible gas explosion, officials said.



Police described it as a "mass casualty incident" at the Silver Lake Nursing Home and asked people to avoid the area in Bristol.https://t.co/EN9IPJbJGe pic.twitter.com/JQDFwUDD03 — ABC News (@ABC) December 23, 2025

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η επιχείρηση διάσωσης είναι ακόμη σε εξέλιξη και ομάδες βρίσκονται στο σημείο και συνεχίζουν να σκάβουν με τα χέρια και να χρησιμοποιούν σκύλους διάσωσης, μηχανήματα εκσκαφής και σόναρ για να εντοπίσουν πιθανά θύματα.

Τα αίτια των εκρήξεων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά σύμφωνα με τον Ντιπολίτο, όταν πυροσβέστες έφθασαν επιτόπου «ήταν αισθητή έντονη οσμή αερίου». Από την πλευρά του, ο Σαπίρο δήλωσε ότι η διαπίστωση ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου είναι προκαταρκτική.

GAS EXPLOSION AT PENNSYLVANIA NURSING HOME:



- Silverlake Nursing Home

- Bristol, PA

- Major damage, fire seen

- Several casualties reported

- Several people trapped

- Rescue operations continue pic.twitter.com/3lC7AddWLm — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 23, 2025

Τα θύματα δεν έχουν αναγνωριστεί και δεν έχει γίνει γνωστός ο συνολικός αριθμός των τραυματιών.

Ο Σαπίρο ζήτησε από τους συμπολίτες του να αφιερώσουν ένα λεπτό για να προσευχηθούν «για αυτή την κοινότητα, για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται, για τους τραυματίες και για τις οικογένειες που θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι τους».

Διαβάστε επίσης