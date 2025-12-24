Εκρήξεις σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια: Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε αγνοούμενοι

«Έως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», δήλωσε ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο

Newsbomb

Εκρήξεις σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια: Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί αγνοούνται μετά από ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε γηροκομείο στην πόλη Μπρίστολ λίγο έξω από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, μεγάλο μέρος του πρώτου ορόφου κατέρρευσε.

«Έως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», δήλωσε ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ, Κέβιν Ντιπολίτο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης ότι πέντε άτομα εξακολουθούσαν να αγνοούνται, αλλά προειδοποίησε ότι ορισμένοι μπορεί να είχαν φύγει από τον τόπο του συμβάντος με μέλη της οικογένειάς τους.

Η πρώτη έκρηξη έγινε στις 14:19 (τοπική ώρα, 21:19 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε κατάρρευση μέρους του κτιρίου, παγιδεύοντας κόσμο στο υπόγειο. Οι πυροσβέστες απομάκρυναν αρκετούς ενοίκους προτού σημειωθεί νέα έκρηξη κι εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η επιχείρηση διάσωσης είναι ακόμη σε εξέλιξη και ομάδες βρίσκονται στο σημείο και συνεχίζουν να σκάβουν με τα χέρια και να χρησιμοποιούν σκύλους διάσωσης, μηχανήματα εκσκαφής και σόναρ για να εντοπίσουν πιθανά θύματα.

Τα αίτια των εκρήξεων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά σύμφωνα με τον Ντιπολίτο, όταν πυροσβέστες έφθασαν επιτόπου «ήταν αισθητή έντονη οσμή αερίου». Από την πλευρά του, ο Σαπίρο δήλωσε ότι η διαπίστωση ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου είναι προκαταρκτική.

Τα θύματα δεν έχουν αναγνωριστεί και δεν έχει γίνει γνωστός ο συνολικός αριθμός των τραυματιών.

Ο Σαπίρο ζήτησε από τους συμπολίτες του να αφιερώσουν ένα λεπτό για να προσευχηθούν «για αυτή την κοινότητα, για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται, για τους τραυματίες και για τις οικογένειες που θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμένη» η τουριστική αγορά: Βουτιά στις πληρότητες των παραδοσιακών χειμερινών προορισμών

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 6 έφηβοι από 14 έως 19 ετών για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Kia Stonic έρχεται ανανεωμένο στην Ελλάδα

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Τρεις νεκροί από νέα έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου - Δύο αστυνομικοί ανάμεσα στα θύματα

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έρχονται 23 νέα τρένα - Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 3,5 ώρες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

«Για όλα φταίει ο Πούτιν» - Ρωσικό χριστουγεννιάτικο σποτ ειρωνεύεται την Ευρώπη

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια: Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε αγνοούμενοι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αυξημένη η κίνηση στη Ριτσώνα λόγω της εκτροπής των φορτηγών

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες τα Κάλαντα σήμερα - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τα Χριστούγεννα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο κρησφύγετο της ντροπής του Έπσταϊν: Έργα τέχνης με παιδιά σε περίεργες πόζες, ταριχευμένα ζώα και κοστούμια ρόλων

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η στιγμή της έκρηξης βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο

08:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκαναν... προκοπή και χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Πέρασαν από την Ινδιανάπολη

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Βένους Ουίλιαμς: Η άσος του τένις παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Άντρια Πρέτι... δύο φορές

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Tα Χριστούγεννα «επέστρεψαν» στη Βηθλεέμ μετά απο δύο χρόνια πολέμου - Οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν σε ενα καλύτερο μέλλον

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες, από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε «ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση, 40 λεπτά μετά την απογείωση

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία πολυτελής BMW Σειράς 7 μετατράπηκε σε εκτοξευτή ρουκετών

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Masashi «Jumbo» Ozaki σε ηλικία 78 ετών - Ο πιο επιτυχημένος γκόλφερ στην ιστορία της Ιαπωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα - Νεκρός ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης και ακόμη επτά άτομα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

09:27ΚΟΣΜΟΣ

«Για όλα φταίει ο Πούτιν» - Ρωσικό χριστουγεννιάτικο σποτ ειρωνεύεται την Ευρώπη

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες, από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 6 έφηβοι από 14 έως 19 ετών για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έρχονται 23 νέα τρένα - Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 3,5 ώρες

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες τα Κάλαντα σήμερα - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τα Χριστούγεννα

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η στιγμή της έκρηξης βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά έχουν «ζώσει» το Αγαθονήσι: «Το λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα, θα γίνει θερμό επεισόδιο» αναφέρουν εξοργισμένοι ψαράδες στο newsbomb – Βίντεο-ντοκουμέντο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ