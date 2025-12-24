Επίθεση Τραμπ κατά τηλεοπτικών δικτύων: «Ναι» στην ανάκληση αδειών για «100% αρνητικό» περιεχόμενο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία απαιτώντας την διακοπή της εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρτ στο αμερικανικό δίκτυο CBS

Επίθεση Τραμπ κατά τηλεοπτικών δικτύων: «Ναι» στην ανάκληση αδειών για «100% αρνητικό» περιεχόμενο
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
AP.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα φραστική επίθεση κατά των "late shows", των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, επαναλαμβανόμενοι στόχοι επιθέσεων του Αμερικανού προέδρου, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να απειλεί για άλλη μια φορά να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία απαιτώντας την διακοπή της εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρτ στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Το τηλεοπτικό δίκτυο «πρέπει να τον βάλει για ύπνο, ΤΩΡΑ, είναι το μόνο ανθρώπινο πράγμα που μπορεί να κάνει», απαίτησε ο πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τον δημοφιλή κωμικό «μια αξιολύπητη καταστροφή» σε ανάρτηση που έκανε αργά χθες βράδυ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια φράση που στα αγγλικά εκτός από το «να τον βάλει για ύπνο» χρησιμοποιείται και για να περιγράψει την ευθανασία ζώων.

Το CBS έχει ήδη ανακοινώσει πριν από μήνες ότι η εκπομπή "The Late Show with Stephen Colbert" που παρουσιάζει ο Κολμπέρτ, θα τελείωνε τον Μάιο.

«Αν τα ειδησεογραφικά προγράμματα και οι βραδινές εκπομπές στα δίκτυα είναι σχεδόν 100% αρνητικές για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το MAGA (το τραμπικό κίνημα «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά») και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν θα έπρεπε να ανακληθούν οι πολύτιμες άδειες μετάδοσης που διαθέτουν; Λέω ΝΑΙ», έγραψε ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος σε άλλη ανάρτηση, επαναλαμβάνοντας μια απειλή που έχει διατυπώσει ξανά στο παρελθόν.

Η απόφαση ακύρωσης της εκπομπής του Κολμπέρτ οδήγησε αντιπάλους του Τραμπ να διαμαρτυρηθούν κάνοντας λόγο για λογοκρισία.

Διαμάχη για ρεπορτάζ του CBS

Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, πλήρωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια διαμάχη σχετικά με το μοντάζ μιας συνέντευξης με την Κάμαλα Χάρις, την Δημοκρατική αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS, Μπάρι Γουάις, εμπόδισε τη μετάδοση ενός ρεπορτάζ για τις βάρβαρες συνέπειες των απελάσεων, από την κυβέρνηση του Τραμπ, μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ, με τη συντάκτρια και αφηγήτρια της επίμαχης εκπομπής να αντιδρά έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση».

Ένα άλλο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, το ABC, σταμάτησε την παραγωγή της βραδινής εκπομπής του κωμικού Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live!», προτού την επαναφέρει λίγες μέρες αργότερα, έπειτα από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να αναδιαμορφώσει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, το οποίο πιστεύει ότι χαρακτηρίζεται από μια προκατάληψη κατά των συντηρητικών.

Έχει τοποθετήσει έναν συνεργάτη του, τον Μπρένταν Καρ, ως επικεφαλής της ισχυρής ρυθμιστικής αρχής του κλάδου, της FCC. Ο Καρ προκάλεσε πρόσφατα αναταραχή κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο δηλώνοντας ότι «η FCC δεν είναι επί της ουσίας μια ανεξάρτητη αρχή», υπονοώντας ότι οι ενέργειές της θα μπορούσαν επομένως να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές προτεραιότητες του Λευκού Οίκου.

