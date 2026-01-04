Χιλιάδες χαρτάκια με ευχές έπεσαν μαζί με κομφετί στην Times Square για το νέο έτος

Χιλιάδες μηνύματα από τον «Τοίχο των Ευχών» αναμείχθηκαν με τους 3 τόνους πολύχρωμου κομφετί

Newsbomb

Χιλιάδες χαρτάκια με ευχές έπεσαν μαζί με κομφετί στην Times Square για το νέο έτος
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την πτώση της διάσημης μπάλας της Νέας Υόρκης για να καλωσορίσει το 2026, μία «πλημμύρα» ελπίδων, ονείρων και ευχών σε μορφή σημειωμάτων έπεσε πάνω στην Times Square της Νέας Υόρκης.

«Σας εύχομαι περισσότερη αγάπη και καλοσύνη το 2026, εύχομαι να έχετε μία καλή χρονιά, με σπουδαίους ανθρώπους», έγραφαν τα περισσότερα από αυτά.

Χιλιάδες μηνύματα από το Wishing Wall (σ.σ. «Τοίχος των Ευχών») της Times Square αναμείχθηκαν με την αφθονία του πολύχρωμου κομφετί που… χόρευε στον ουρανό της Νέας Υόρκης.

Τον Δεκέμβριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να συνεισφέρουν τις χειρόγραφες ευχές τους για το νέο έτος σε ποικιλία χρωμάτων. Όσοι δεν βρίσκονταν στην πόλη, μπορούσαν να καταθέσουν τις ευχές τους μέσω διαδικτύου.

«Εύχομαι για έναν πιο ευγενικό και ειρηνικό κόσμο για τα εγγόνια μου». «Η ευχή μου εφέτος είναι να ολοκληρώσω το βιβλίο μου και να αλλάξω τουλάχιστον τη ζωή ενός ανθρώπου. «Εύχομαι να υπάρξει μία θεραπεία για τον τύπο 1 διαβήτη». «Εύχομαι η ζωή να γίνει λίγο καλύτερη για όλους μας», ήταν μερικές ακόμη από τις ευχές που μοιράστηκε ο κόσμος.

https://www.instagram.com/reel/DS9K9RTgI-H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το συγκεκριμένο δρώμενο προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, όλες τις θρησκείες και εθνικότητες.

Τα σημειώματα αναμίχθηκαν με τα 3.000 κιλά κομφετί που πετάχτηκαν στον αέρα του Μανχάταν τα μεσάνυχτα και έπεσαν πάνω στο πλήθος στην Times Square.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32LIFESTYLE

Ελένη Καστάνη: «Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι για να χάσω κιλά, ήταν θέμα υγείας»

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βολές» Μαρινάκη σε αντιπολίτευση για τη σύλληψη Μαδούρο: «Κυριαρχούν η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα μετά από καυγά - Ένας νεκρός

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Ποια είναι η επόμενη ημέρα για την Βενεζουέλα

09:09LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Η πραγματική χαρά είναι η οικογένεια, από το παιδί σου ξεκινούν όλα»

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης: Ο αρχαιολόγος που ακολούθησε τον δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σήμερα στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα αποφασιστεί για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

08:30ΚΟΣΜΟΣ

«Σας εύχομαι γαλήνη και φως στη ζωή σας» – Χιλιάδες χαρτάκια με ευχές έπεσαν μαζί με κομφετί στην Times Square για το νέο έτος

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «FAFO» που πόσταρε ο Λευκός Οίκος μετά τη σύλληψη Μαδούρο

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συγκλονιστικότερη στιγμή της τραγωδίας - Η «συγγνώμη» των Ελβετών πυροσβεστών σε όσους δεν κατάφεραν να σώσουν

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Αϊνστάιν της Wall Street» αποκαλύπτει το μυστικό για να γίνετε πλούσιοι

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο στρατηγός Raizin Cane που αποθέωσε ο Τραμπ για την σύλληψη Μαδούρο

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Είχε κόψει τις φλέβες του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας - Το σημείωμα που είχε αφήσει

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μεγάλη δημοσκόπηση φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 17,3% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες «τυλίχθηκε» κατάστημα περιποίησης νυχιών στη Νέα Σμύρνη

07:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

07:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί η δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα εξόργισε την αντιπολίτευση

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Δεν συγκρίνεται με το Ιράκ η επιχείρηση σύλληψης Μαδούρο

07:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σταματούν τους περιορισμούς στις πτήσεις στην Καραϊβική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Είχε κόψει τις φλέβες του ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας - Το σημείωμα που είχε αφήσει

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα μετά από καυγά - Ένας νεκρός

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μεγάλη δημοσκόπηση φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 17,3% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδέσμιος στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο μετά τη σύλληψή του - Του πήραν αποτυπώματα στη Δίωξη ναρκωτικών - Ίσως και τη Δευτέρα η δίκη του

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «FAFO» που πόσταρε ο Λευκός Οίκος μετά τη σύλληψη Μαδούρο

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Αϊνστάιν της Wall Street» αποκαλύπτει το μυστικό για να γίνετε πλούσιοι

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Έξι ξαφνικοί θάνατοι στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συγκλονιστικότερη στιγμή της τραγωδίας - Η «συγγνώμη» των Ελβετών πυροσβεστών σε όσους δεν κατάφεραν να σώσουν

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή Μαδούρο: Οι υπέρ, οι κατά και οι «Ελβετοί» - Πώς διαμορφώνει ο Τραμπ τον παγκόσμιο χάρτη

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ