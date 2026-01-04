Χιλιάδες χαρτάκια με ευχές έπεσαν μαζί με κομφετί στην Times Square για το νέο έτος

Με την πτώση της διάσημης μπάλας της Νέας Υόρκης για να καλωσορίσει το 2026, μία «πλημμύρα» ελπίδων, ονείρων και ευχών σε μορφή σημειωμάτων έπεσε πάνω στην Times Square της Νέας Υόρκης.

«Σας εύχομαι περισσότερη αγάπη και καλοσύνη το 2026, εύχομαι να έχετε μία καλή χρονιά, με σπουδαίους ανθρώπους», έγραφαν τα περισσότερα από αυτά.

Χιλιάδες μηνύματα από το Wishing Wall (σ.σ. «Τοίχος των Ευχών») της Times Square αναμείχθηκαν με την αφθονία του πολύχρωμου κομφετί που… χόρευε στον ουρανό της Νέας Υόρκης.

Τον Δεκέμβριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να συνεισφέρουν τις χειρόγραφες ευχές τους για το νέο έτος σε ποικιλία χρωμάτων. Όσοι δεν βρίσκονταν στην πόλη, μπορούσαν να καταθέσουν τις ευχές τους μέσω διαδικτύου.

«Εύχομαι για έναν πιο ευγενικό και ειρηνικό κόσμο για τα εγγόνια μου». «Η ευχή μου εφέτος είναι να ολοκληρώσω το βιβλίο μου και να αλλάξω τουλάχιστον τη ζωή ενός ανθρώπου. «Εύχομαι να υπάρξει μία θεραπεία για τον τύπο 1 διαβήτη». «Εύχομαι η ζωή να γίνει λίγο καλύτερη για όλους μας», ήταν μερικές ακόμη από τις ευχές που μοιράστηκε ο κόσμος.

https://www.instagram.com/reel/DS9K9RTgI-H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το συγκεκριμένο δρώμενο προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, όλες τις θρησκείες και εθνικότητες.

Τα σημειώματα αναμίχθηκαν με τα 3.000 κιλά κομφετί που πετάχτηκαν στον αέρα του Μανχάταν τα μεσάνυχτα και έπεσαν πάνω στο πλήθος στην Times Square.