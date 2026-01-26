Το άλλο Νταβός: Τις μέρες του Φόρουμ η ζήτηση για «ροζ» υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 4.000%

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την περασμένη εβδομάδα μπορεί να ακούστηκαν βαρύγδουπες ομιλίες και να τέθηκαν επί τάπητος σημαντικά θέματα, ωστόσο στα παρασκήνια, τα αιτήματα για συνοδούς τριπλασιάστηκαν.

Το La Dépêche και το 20 Minutes ανέφεραν ότι η ζήτηση για ερωτικές υπηρεσίες έχει αυξηθεί κατά 4.000% . Η ελβετική πλατφόρμα Titt4Tat, η οποία συνδέει εκδιδόμενες με πιθανούς πελάτες, καταγράφει κατά μέσο όρο δύο κρατήσεις την ημέρα. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 79 την ημέρα έναρξης .

«Πλήρωσε 96.000 ελβετικά φράγκα (103.000 ευρώ) για τέσσερις ημέρες με πέντε γυναίκες»

Οι περισσότεροι χρήστες που έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, αναφέρουν ελβετικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία .

Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στις βορειοαφρικανές σεξεργάτριες. Πολλές από αυτές, εξηγούν τα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι καν επαγγελματίες, αλλά φοιτήτριες ή ταξιδιώτες που θέλουν να αυξήσουν το προσωπικό τους εισόδημα.

Ποιος πλήρωσε τα περισσότερα κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας στο Φόρουμ του Νταβός; Ένας άνδρας αφαίρεσε 96.000 ελβετικά φράγκα (103.000 ευρώ) από το πορτοφόλι του για τέσσερις ημέρες με πέντε γυναίκες . Αυτό δεν περιλαμβάνει ξενοδοχεία, οδηγούς ή δώρα. Οι αποδράσεις Σαββατοκύριακου (ακόμα και εκτός Ελβετίας) με πολυτελείς διαμονές είναι επίσης πολύ συχνές.

