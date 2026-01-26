Τεντ Κρουζ: Τα άκουσε… από τον Τραμπ – Τι αποκαλύπτουν ηχογραφημένες συνομιλίες

Σκληρές επικρίσεις κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και την έντονη αντίδραση του στην πολιτική δασμών του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ σε ιδιωτικές συναντήσεις με δωρητές, σύμφωνα με ηχογραφήσεις που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Οι ηχογραφήσεις, συνολικής διάρκειας σχεδόν 10 λεπτών, παρέχουν μία εικόνα του πώς σκέφτεται ο Τεντ Κρουζ για την νυν αμερικανική ηγεσία. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο γερουσιαστής χαρακτήρισε τον Βανς «πιόνι» του συντηρητικού podcaster, Τάκερ Κάρλσον.

Οι ηχογραφήσεις δόθηκαν στην ιστοσελίδα Axios από μια πηγή των Ρεπουμπλικάνων. Ηχογραφήθηκαν στις αρχές και στα μέσα του 2025.

Στην τελευταία ηχογράφηση, ο Τεντ προειδοποιεί τους δωρητές ότι οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να καταστρέψουν την οικονομία και να οδηγήσουν στην καθαίρεσή του. Μάλιστα τους λέει ότι μετά την επιβολή των δασμών από τον Τραμπ στις αρχές Απριλίου 2025, ο Τεντ Κρουζ και μερικοί άλλοι γερουσιαστές είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, κατά την οποία τον προέτρεψαν να υποχωρήσει.

Ο γερουσιαστής ακούγεται να λέει ότι η τηλεφωνική συνομιλία, η οποία διήρκεσε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα, «δεν πήγε καλά» και ότι ο Τραμπ «φώναζε» και «έβριζε».

«Ο Τραμπ ήταν σε κακή διάθεση». Έχω συμμετάσχει σε συνομιλίες όπου ήταν πολύ χαρούμενος. Αυτή δεν ήταν μία από αυτές», λέει ο Κρουζ.

Παράλληλα ενημερώνει τους δωρητές ότι τότε είπε στον Τραμπ πως έρθει ο Νοέμβριος του 2026 και οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 10-20% στα σούπερ μάρκετ, «θα φτάσουμε στην ημέρα των (σ.σ. ενδιάμεσων) εκλογών και θα αντιμετωπίσουμε ένα μακελειό».

«Θα χάσετε τη Βουλή, θα χάσετε τη Γερουσία και θα περάσετε τα επόμενα δύο χρόνια με να σας κάνουν μομφή κάθε εβδομάδα», του είπε ο Τεντ Κρους. «Άντε γα@@@, Τεντ», ήταν η απάντηση του Τραμπ, σύμφωνα με τον γερουσιαστή.

«Είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του προέδρου»

Σε ένα σημείο των ηχογραφήσεων, ο Τεντ Κρουζ ισχυρίζεται ότι ο Βανς και ο Κάρλσον πίεσαν για την απομάκρυνση του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς επειδή υποστήριζε μία αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Εκπρόσωπος του Τεντ Κρουζ ανέφερε σε ανακοίνωση, μετά την δημοσιοποίηση των συνομιλιών, ότι ο γερουσιαστής είναι «ο μεγαλύτερος σύμμαχος του προέδρου στη Γερουσία και μάχεται καθημερινά στα χαρακώματα για να προωθήσει την ατζέντα του».

«Αυτές οι μάχες περιλαμβάνουν διαμάχες με στελέχη που προσπαθούν να εισέλθουν στην κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι διαφωνούν με τον πρόεδρο και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την εξωτερική του πολιτική», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Ο γερουσιαστής Κρουζ είναι περήφανος για αυτούς τους αγώνες, τα επιτεύγματά του και τη στενή του σχέση με τον πρόεδρο. Αυτές οι προσπάθειες να σπείρουν διχόνοια είναι αξιολύπητες και έχουν αρχίσει να γίνονται βαρετές», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρουζ.

