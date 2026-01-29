Bodybuilder ουρλιάζει από πόνο καθώς πρέσα 400 κιλών τον «κλειδώνει»

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη bodybuilder στη Βραζιλία, όταν κατά τη διάρκεια προπόνησης προσπάθησε να εκτελέσει άσκηση leg press με βάρος γύρω στα 400 κιλά. Ο Ranieri Lopes Filho, 31 ετών, τραυματίστηκε, ενώ προετοιμαζόταν για αγώνα bodybuilding που ήταν προγραμματισμένος για τον Μάιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αθλητής υπέστη ρήξη του τένοντα του τετρακέφαλου στο δεξί του πόδι, την ώρα που επιχειρούσε τη δεύτερη επανάληψη της άσκησης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται να κρατά το γόνατό του και να ουρλιάζει από τον πόνο, αδυνατώντας να απεγκλωβιστεί από το μηχάνημα.

https://www.instagram.com/reel/DUE1VUlkrQF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η στιγμή του τραυματισμού στο γυμναστήριο

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο ακούγεται καθαρά ο ήχος της ρήξης. Προσωπικό του γυμναστηρίου και άλλοι αθλούμενοι έσπευσαν άμεσα να τον βοηθήσουν, αφαιρώντας τα βάρη και σηκώνοντας το μηχάνημα από τα πόδια του, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Ranieri Lopes Filho, που προπονείται συστηματικά εδώ και περίπου δέκα χρόνια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την επόμενη ημέρα. Όπως του γνωστοποιήθηκε από τους γιατρούς, θα πρέπει να παραμείνει με το πόδι σε πλήρη έκταση για τρεις εβδομάδες, χωρίς να λυγίζει το γόνατο.

Χειρουργείο και μακρά αποκατάσταση

Οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν φυσικοθεραπεία με τη χρήση ηλεκτρικής διέγερσης, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει κανονικά. Η επιστροφή ακόμη και σε ελαφριά προπόνηση δεν αναμένεται πριν το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά.

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Anisio Castelo Branco, που τον ανέλαβε, απέδωσε τον τραυματισμό σε εκκεντρική σύσπαση, δηλαδή σε κατάσταση όπου ο μυς συσπάται ενώ ταυτόχρονα επιμηκύνεται. Όπως ανέφερε σε βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, σε περίπου τρεις εβδομάδες ο αθλητής θα μπορεί να περπατά με νάρθηκα, διατηρώντας το γόνατο σε έκταση, ενώ από την έκτη έως την όγδοη εβδομάδα θα ξεκινήσει σταδιακά η ενδυνάμωση.

Αντιδράσεις και μηνύματα στήριξης

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, δεκάδες μηνύματα στήριξης κατέκλυσαν τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πόνος ήταν «απερίγραπτος», προσθέτοντας πως η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν ότι ακυρώθηκε όλος ο σχεδιασμός για τη συμμετοχή του στον αγώνα του Μαΐου. Όπως σημείωσε, ο μετεγχειρητικός πόνος ήταν ακόμη πιο έντονος από εκείνον τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι ρήξεις του τένοντα του τετρακέφαλου θεωρούνται σχετικά σπάνιες και εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα μέσης ηλικίας που ασχολούνται με αθλήματα τρεξίματος ή αλμάτων. Ο συγκεκριμένος τένοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκταση του γόνατος, καθώς συνδέει τον τετρακέφαλο μυ με το πάνω μέρος της επιγονατίδας.

