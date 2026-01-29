Bodybuilder ουρλιάζει από πόνο καθώς πρέσα 400 κιλών τον «κλειδώνει»

ο αθλητής υπέστη ρήξη του τένοντα του τετρακέφαλου στο δεξί του πόδι

Newsbomb

Bodybuilder ουρλιάζει από πόνο καθώς πρέσα 400 κιλών τον «κλειδώνει»
Instagram
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη bodybuilder στη Βραζιλία, όταν κατά τη διάρκεια προπόνησης προσπάθησε να εκτελέσει άσκηση leg press με βάρος γύρω στα 400 κιλά. Ο Ranieri Lopes Filho, 31 ετών, τραυματίστηκε, ενώ προετοιμαζόταν για αγώνα bodybuilding που ήταν προγραμματισμένος για τον Μάιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αθλητής υπέστη ρήξη του τένοντα του τετρακέφαλου στο δεξί του πόδι, την ώρα που επιχειρούσε τη δεύτερη επανάληψη της άσκησης. Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται να κρατά το γόνατό του και να ουρλιάζει από τον πόνο, αδυνατώντας να απεγκλωβιστεί από το μηχάνημα.

https://www.instagram.com/reel/DUE1VUlkrQF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η στιγμή του τραυματισμού στο γυμναστήριο

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο ακούγεται καθαρά ο ήχος της ρήξης. Προσωπικό του γυμναστηρίου και άλλοι αθλούμενοι έσπευσαν άμεσα να τον βοηθήσουν, αφαιρώντας τα βάρη και σηκώνοντας το μηχάνημα από τα πόδια του, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Ranieri Lopes Filho, που προπονείται συστηματικά εδώ και περίπου δέκα χρόνια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την επόμενη ημέρα. Όπως του γνωστοποιήθηκε από τους γιατρούς, θα πρέπει να παραμείνει με το πόδι σε πλήρη έκταση για τρεις εβδομάδες, χωρίς να λυγίζει το γόνατο.

Χειρουργείο και μακρά αποκατάσταση

Οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν φυσικοθεραπεία με τη χρήση ηλεκτρικής διέγερσης, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει κανονικά. Η επιστροφή ακόμη και σε ελαφριά προπόνηση δεν αναμένεται πριν το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά.

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Anisio Castelo Branco, που τον ανέλαβε, απέδωσε τον τραυματισμό σε εκκεντρική σύσπαση, δηλαδή σε κατάσταση όπου ο μυς συσπάται ενώ ταυτόχρονα επιμηκύνεται. Όπως ανέφερε σε βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, σε περίπου τρεις εβδομάδες ο αθλητής θα μπορεί να περπατά με νάρθηκα, διατηρώντας το γόνατο σε έκταση, ενώ από την έκτη έως την όγδοη εβδομάδα θα ξεκινήσει σταδιακά η ενδυνάμωση.

Αντιδράσεις και μηνύματα στήριξης

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, δεκάδες μηνύματα στήριξης κατέκλυσαν τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πόνος ήταν «απερίγραπτος», προσθέτοντας πως η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν ότι ακυρώθηκε όλος ο σχεδιασμός για τη συμμετοχή του στον αγώνα του Μαΐου. Όπως σημείωσε, ο μετεγχειρητικός πόνος ήταν ακόμη πιο έντονος από εκείνον τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι ρήξεις του τένοντα του τετρακέφαλου θεωρούνται σχετικά σπάνιες και εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα μέσης ηλικίας που ασχολούνται με αθλήματα τρεξίματος ή αλμάτων. Ο συγκεκριμένος τένοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκταση του γόνατος, καθώς συνδέει τον τετρακέφαλο μυ με το πάνω μέρος της επιγονατίδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η «ήρεμη» ζωή ενός δισεκατομμυριούχου - Η κάβα «μουσείο», τα πολυτελή ακίνητα και τα superyachts

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» λόγω πιθανής υπερχείλισης ποταμών

17:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «βλέπουν» ισχυρό στρατοσφαιρικό θερμαντισμό - Πιθανή πολική εισβολή

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πολύ βαθιά η διμερής στρατηγική εταιρική σχέση μας με τη Γαλλία

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Οι δολοφονίες που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις - Συνελήφθησαν οι δράστες

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα: «Κανείς δεν ελέγχει τα δίκτυα προπανίου» - Απόλυτο κενό μετά το 2014

17:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Σαράνια: «Μινεσότα, Νέα Υόρκη, Γκόλντεν Στέιτ και Μαϊάμι θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλλίδα ΥΠΑΜ: Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση στις διαρκείς εντάσεις στην Αν. Μεσόγειο - Ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής Ελλάδας - Γαλλίας

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης κατά... Amazon: «Εδώ δεν είναι ΗΠΑ, προσβάλετε την Ευρώπη!»

17:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Νέος… περίπατος για την Εθνική ομάδα των γυναικών

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προστέθηκαν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Εξιχνιάστηκε η επίθεση με βεγγαλικά σε σχολείο - Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι

17:06ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό» deal για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ εν μέσω της διαμάχης με τον γιο του - Το νέο επαγγελματικό βήμα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβολισμοί σε λεωφορείο - «Έχει γίνει ξανά στον ίδιο δρόμο», λέει ο οδηγός στο Newsbomb

16:51WHAT THE FACT

Αρχαίο «τσιμέντο» διατήρησε τα πιο παράξενα απολιθώματα του κόσμου – Οι επιστήμονες γνωρίζουν το πώς

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλαγή ώρας στην άφιξη του C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση «Ο Φονιάς – Έγκλημα & Αθώωση» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Έλληνες επιλέγουν μικρές επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37LIFESTYLE

Beef στον «αέρα» με Αναστασοπούλου - Πορτοσάλτε: «Σε εμένα αυτά δεν θα τα κάνεις»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Η αίσθηση αδικίας μας κόβει την ανάσα, το δυστύχημα μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου»: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο της Αγάπης Μπουνόβα που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβολισμοί σε λεωφορείο - «Έχει γίνει ξανά στον ίδιο δρόμο», λέει ο οδηγός στο Newsbomb

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη και συγκίνηση για τα θύματα του τροχαίου του ΠΑΟΚ: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψουν

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάνδημο αντίο στην 47χρονη Σταυρούλα, μητέρα 3 παιδιών που σκοτώθηκε από την έκρηξη στη «Βιολάντα»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Ο πατέρας του άτυχου Δημήτρη είχε σκοτωθεί και αυτός στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 5 περιοχές - «Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» λόγω πιθανής υπερχείλισης ποταμών

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρές αντιδράσεις για την τοποθέτηση Αυγενάκη σε θέση Προέδρου Αναπτυξιακού Φορέα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ