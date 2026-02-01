Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ αφήνει έναν νεκρό

Ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να κατέχουν πέντε τομείς στα σύνορα με τον Λίβανο που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ αφήνει έναν νεκρό

Από την έκρηξη το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο σκότωσε έναν άνθρωπο χθες Σάββατο, ανακοίνωσαν οι λιβανικές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολά.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 κι υποτίθεται θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ενός χρόνου--συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου--με τη Χεζμπολά, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στο έδαφος του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, που κατηγορεί πως επανεξοπλίζεται.

Ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν εξάλλου να κατέχουν πέντε τομείς στα σύνορα με τον Λίβανο που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στο χωριό Ρουμπ Θαλατίν, κοντά στα σύνορα.

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, άνδρας σκοτώθηκε καθώς επισκεύαζε την οροφή σπιτιού.

Σε ανακοινωθέν του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε μέλος της Χεζμπολά «που ενεχόταν σε προσπάθειες αποκατάστασης τρομοκρατικών υποδομών» του κινήματος, κάνοντας λόγο για «παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, που καλύπτει τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού ενώ, από την πλευρά του, το σιιτικό κίνημα αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Πάνω από 360 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

