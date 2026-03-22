Εντυπωσιακή διαστημική αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου

Πλάνα από την εξωατμοσφαιρική (διαστημική) αναχαίτιση ενός ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου πάνω από το Ισραήλ σήμερα το βράδυ ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Footage of an exoatmospheric (space) interception of an Iranian ballistic missile over Israel this evening. pic.twitter.com/TyI587uwnr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 22, 2026

Στις 16 Μαρτίου, σε μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια δήλωση, ένας αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του IDF από τη Μονάδα 9900 δήλωσε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε μια ιρανική βάση που επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την κατάρριψη δορυφόρων που ανήκουν στο Ισραήλ και σε άλλους αντιπάλους.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της μυστικής υπηρεσίας δορυφορικών πληροφοριών του IDF, ο στόχος της επίθεσης ήταν η διατήρηση της υπεροχής του Ισραήλ στο διάστημα, ειδικά όσον αφορά την δορυφορική παρακολούθηση.

Η βάση χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη του ιρανικού Chamran 1 (ενός δορυφόρου επίδειξης τεχνολογίας σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη), ο οποίος κατασκευάστηκε από τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας και εκτοξεύθηκε στο διάστημα με έναν πύραυλο που κατασκευάστηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) τον Σεπτέμβριο του 2024, όπως ανέφεραν τότε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Η αναφορά περιέγραφε το γεγονός ως τη δεύτερη παρόμοια εκτόξευση για την τοποθέτηση δορυφόρου σε τροχιά με τον πύραυλο.

Την εποχή εκείνη, η Τεχεράνη προσδιόρισε τον πύραυλο που μετέφερε τον δορυφόρο ως τον Qaem-100, τον οποίο το IRGC χρησιμοποίησε ξανά τον Ιανουάριο για μια άλλη επιτυχημένη εκτόξευση.

Ο πύραυλος στερεού καυσίμου τριών σταδίων φέρεται να έθεσε τον δορυφόρο Chamran-1, βάρους 60 κιλών (132 λιβρών), σε τροχιά 550 χιλιομέτρων (340 μιλίων).

Η παγκόσμια αξιολόγηση απειλών για το 2024 της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη από το Ιράν οχημάτων εκτόξευσης δορυφόρων «θα συντομεύσει το χρονοδιάγραμμα» για την ανάπτυξη ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Στις 8 Μαρτίου, ο IDF επιτέθηκε στο Αρχηγείο της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC για την εκτόξευση δορυφόρων, μια τεχνολογία με πιθανή διπλή χρήση για ενσωμάτωση σε μελλοντικές προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξευθούν σε μεγάλη απόσταση στο διάστημα και να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

