Εκρήξεις και σειρήνες στο Μπαχρέιν

Αρκετές δυνατές εκρήξεις και σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, οι πρώτες στον Κόλπο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αναφέρει δημοσιογράφος του AFP.



«Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Axios: «Ο Βανς μίλησε με τον Νετανιάχου για την προτεινόμενη συμφωνία»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία συζήτησαν τις προσπάθειες έναρξης διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Το Axios αναφέρει αυτό, επικαλούμενο μια καλά ενημερωμένη πηγή. Οι δύο ηγέτες φέρονται επίσης να συζήτησαν πιθανά στοιχεία μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Διαβάστε επίσης