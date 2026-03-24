Ibiza Final Boss: H viral φιγούρα δέχθηκε επίθεση από 4 μασκοφόρους σε παμπ

Άγρια επίθεση από ομάδα μασκοφόρων δέχθηκε ο Τζακ Κέι, ένας οικοδόμος από το Νιούκαστλ, ο οποίος έγινε διάσημος το περασμένο καλοκαίρι, όταν ένα βίντεο στο οποίο χόρευε σε ένα κλαμπ στην Ίμπιζα έγινε viral.

Το χαρακτηριστικό κούρεμά του, τα τατουάζ του, η χοντρή αλυσίδα και τα λαμπερά λευκά δόντια του έγιναν viral εν μία νυκτί.

Σύμφωνα με τη Sun, ο 26χρονος Τζακ Κέι, δέχθηκε επίθεση από 4 ένοπλους μασκοφόρους μέσα σε μία παμπ στο Ράιτον του Τάιν εντ Γουέαρ, στη Βρετανία.

Η επίθεση σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή και ο Final Boss της Ίμπιζα, όπως αποκαλείται στο διαδίκτυο υπέστη ελαφρά τραύματα.

Ibiza Final Boss costume set to be Halloween’s big trend pic.twitter.com/lCaqPs3jcU — The Sun (@TheSun) August 14, 2025

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό της Παρασκευής το βράδυ και απηύθυνε έκκληση στο κοινό για πληροφορίες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μετά την αναφορά ότι τέσσερις άνδρες κυνήγησαν έναν άλλο άνδρα μέσα στο χώρο πριν του επιτεθούν, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν δεν βρήκαν κανέναν εκεί.

«Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι το θύμα – ένας άνδρας περίπου 20 ετών – υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο περιστατικό. Πιστεύεται ότι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν πιστεύεται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό» ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ο διάσημος αστέρας του διαδικτύου έκλεισε μια φαινομενικά πενταψήφια συμφωνία με ένα διαδικτυακό οίκο μόδας, ενώ έκανε επίσης περιοδεία εμφανίσεων, όπου φέρεται να κέρδιζε το εντυπωσιακό ποσό των 60.000 λιρών την ημέρα.

Σε ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4 πέρυσι, ο Τζακ είπε σε έναν φίλο του ότι κέρδισε 800.000 λίρες λίγες εβδομάδες αφότου το βίντεο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Στην εκπομπή είπε: «Προσπαθώ να έχω την ψυχραιμία μου, επειδή έχω μια μικρή κόρη πίσω στο σπίτι. Δεν είχα τίποτα μεγαλώνοντας, οπότε το να της δώσω τη ζωή όταν μεγαλώσει, να μπορεί να έχει ό,τι θέλει, είναι απλά απίστευτο».