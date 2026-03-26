Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Μυστηριώδες αντικείμενο με πλοκάμια προκάλεσε πανικό

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο που μοιάζει με αυγό με πλοκάμια από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πυροδότησε πανικό στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η εικόνα θύμισε σε πολλούς την αφίσα της ταινίας «Alien» με αποτέλεσμα αρκετοί να προτείνουν στους αστροναύτες να κάψουν το αυγό. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι το αντικείμενο ήταν κάτι πιο απλό.

Σε μια ανάρτηση στο X που έγινε viral, ο αστροναύτης της NASA Ντον Πέτιτ εξήγησε ότι πρόκειται για μία πατάτα, με το παρατσούκλι Spudnik-1, την οποία καλλιέργησε επί του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού στο πλαίσιο ενός χόμπι διαστημικής κηπουρικής.

«Πρόκειται για μια πρώιμη μοβ πατάτα, εξοπλισμένη με ένα κομμάτι βέλκρο για να τη στερεώσω στο αυτοσχέδιο τεράριό μου με φως καλλιέργειας», εξήγησε ο επιστήμονας. «Μετέφερα πατάτες στην Αποστολή 72 για τον διαστημικό μου κήπο, μια δραστηριότητα που έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου».

Εξήγησε ότι οι πατάτες συγκαταλέγονται στα φυτά με τη χαμηλότερη απόδοση όσον αφορά την αναλογία των βρώσιμων θρεπτικών συστατικών προς τη συνολική μάζα του φυτού (συμπεριλαμβανομένων των ριζών).

